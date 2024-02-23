Любительскую охоту на сайгаков разрешат в Казахстане уже в сентябре

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Сената рассказал, что уже в сентябре 2024 года планируют разрешить любительскую охоту на сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Он заверил, что вопрос "активно обсудили с общественностью и охотничьими хозяйствами".

"Как обычно у нас с 1 сентября охота начинается. В мае месяце после охоты будет проводиться учет, и в середине года мы будем знать точную численность, исходя из этого, будет определяться численность (лимит. – Прим. ред.)". Ерлан Нысанбаев

В 2023 году сообщалось, что заявка на проведение любительской охоты на сайгаков на территории закрепленных охотничьих хозяйств подается в местный исполнительный орган.

Разрешение на любительскую охоту на сайгаков выдается по утвержденной форме, в которой предусмотрена охота на одну особь самца сайгака.