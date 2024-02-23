Двухмесячную забастовку в Мангистау прокомментировал Саткалиев

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Сената прокомментировал забастовку сотрудников ТОО Westoil Software в Жетыбае Мангистауской области, которая длится уже второй месяц, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что от вопроса уклоняться не собирается и считает, что ситуация требует системного подхода.

"Я всегда подчеркивал, что мы с большим уважением относимся к позиции этих работников, к транспортной компании, которая осуществляет сервисное обслуживание наших месторождений. Люди уже достаточно больших результатов добились в своей акции. Это нужно признать. Безусловно, проделана большая работа, принята программа по замене техники. Мы проработали с акционерами, достаточно тяжело переговоры шли. Мы добились, именно как министерство, принятия решения о том, что техника будет заменена в соответствующих корпоративных решениях. Одно из основных требований забастовщиков было решено. То есть техника будет меняться". Алмасадам Саткалиев

Также при участии министерства "АО НК "КазМунайГаз" рекомендовали построить производственную базу для сотрудников, что должно улучшить качество работы. Кроме того, нацкомпания готова рассмотреть возможность заключения долгосрочных контрактов, чтобы обеспечить стабильность работы для сотрудников. Тем, кто вернулся на работу, выплатили 13-ю зарплату, к ним не применяли никаких санкций и дисциплинарных мер. Алмасадам Саткалиев считает, что нужно позволить компании решить эту ситуацию с инициативной группой от работников или профсоюзом.

"КазМунайГаз" и само предприятие готовы, в том числе, рассматривать вопросы индексации заработных плат, исходя из возможностей, доходов предприятия. Готовы рассматривать различные вопросы, связанные с, предположим, обеспечением отдыха летнего детей, включением их в образовательную программу компаний. Но для этого нужно людям вернуться на работу, приступить к исполнению своих рабочих обязанностей. И эти переговоры провести уже в рамках законного поля. Есть решение судов, которые признали данную забастовку незаконной. Есть требования трудового законодательства. Почва для урегулирования данного конфликта есть, и мы призываем сотрудников компании Westoil приступить к своим служебным обязанностям, вступить в конструктивный диалог, как я уже говорил, либо через профсоюз, либо через инициативную группу, но уже изнутри предприятия". Алмасаадм Саткалиев

Он добавил, что все предложения работников министерство готово выслушать. В том числе и те, которые касаются проверок предприятия, "КазМунайГаза" и его региональных подразделений.

"С нашей стороны, в том числе и со стороны государственных органов, демонстрируется полная открытость, готовность к урегулированию данной ситуации по открытым конструктивным ключам". Алмасадам Саткалиев

С 11 декабря 2023 года продолжается забастовка сотрудников ТОО "Westoil Software" в Жетыбае. О сложившейся ситуации уже начали высказываться в соцсетях жители Мангистауской области.

