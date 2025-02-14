Олжас Бектенов ознакомился с подачей тепла в СКО

Премьер-министр страны Олжас Бектенов ознакомился с ходом модернизации коммунально-энергетической инфраструктуры Северо-Казахстанской области и мерами по обеспечению бесперебойного теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства страны, особое внимание уделено Петропавловской ТЭЦ-2, где были проведены значительные работы по ремонту и восстановлению оборудования. Генеральный директор АО "СевКазЭнерго" доложил, что износ основных технических средств, таких как котлоагрегаты и турбогенераторы, составляет 57,3%.

Фото: пресс-служба правительства РК

В прошлом году на ТЭЦ-2 был проведен капитальный ремонт котлов №1, 9 и турбин №3, 6, а также завершены ремонты четырех турбин.

Фото: пресс-служба правительства РК

Согласно информации руководства предприятия, ТЭЦ-2 полностью обеспечена углем и мазутом. На данный момент в запасах имеется 183 тыс. тонн угля, 1833 тонны мазута, а поставки топлива осуществляются в соответствии с графиком.

"Обеспечение бесперебойного теплоснабжения находится на особом контроле главы государства. За прошедший год модернизированы 55 тепловых источников в стране. Правительством в данном направлении реализуется нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов. По итогам работы прогнозируется снижение уровня износа инженерных сетей до 40% и увеличение мощности генерации электроэнергии на 7,3 ГВт. Наряду с этим проекты предусматривают создание 3,5 тыс. рабочих мест", – подчеркнул Бектенов.

Также Олжас Бектенов обсудил с предпринимателями СКО налоговую реформу.