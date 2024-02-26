Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев прибыл с рабочей поездкой в ВКО

Токаев прибыл с рабочей поездкой в ВКО Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 26 февраля 2024 года прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Усть-Каменогорска главу государства встретил аким ВКО Ермек Кошербаев, а также аким города Жаксылык Омар.

Токаев прибыл с рабочей поездкой в ВКО

Фото: akorda.kz

Как следует из сообщения в Telegram-канале Акорды, в ходе поездки Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов региона.

Также пресс-служба президента поделилась креативным роликом с рабочей поездки президента в ВКО.

24-25 января 2024 года Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой побывал в Алматы, где посетил футбольный центр, здание акимата. Также глава государства ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города, провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.

Читайте также

Начисляли себе необоснованно зарплаты: хищение более 15 млн тенге выявили в Акмолинской области
Начисляли себе необоснованно зарплаты: хищение более 15 млн тенге выявили в Акмолинской области
100 залов в 100 аулов: Qazaq Oil поддержала школы по всей стране
100 залов в 100 аулов: Qazaq Oil поддержала школы по всей стране
187 млн тенге конфисковали у организатора криптовалютной пирамиды Eolus
187 млн тенге конфисковали у организатора криптовалютной пирамиды Eolus
Динара Халдарова
Ермек Кошербаев Токаев Касым-Жомарт Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
остановка в Астане
Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: