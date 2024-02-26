Токаев прибыл с рабочей поездкой в ВКО
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 26 февраля 2024 года прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.
В аэропорту Усть-Каменогорска главу государства встретил аким ВКО Ермек Кошербаев, а также аким города Жаксылык Омар.
Фото: akorda.kz
Как следует из сообщения в Telegram-канале Акорды, в ходе поездки Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов региона.
Также пресс-служба президента поделилась креативным роликом с рабочей поездки президента в ВКО.
24-25 января 2024 года Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой побывал в Алматы, где посетил футбольный центр, здание акимата. Также глава государства ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города, провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.
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