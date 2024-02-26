Токаев прибыл с рабочей поездкой в ВКО

Президент Касым-Жомарт Токаев 26 февраля 2024 года прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Усть-Каменогорска главу государства встретил аким ВКО Ермек Кошербаев, а также аким города Жаксылык Омар.

Фото: akorda.kz

Как следует из сообщения в Telegram-канале Акорды, в ходе поездки Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов региона.

Также пресс-служба президента поделилась креативным роликом с рабочей поездки президента в ВКО.

24-25 января 2024 года Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой побывал в Алматы, где посетил футбольный центр, здание акимата. Также глава государства ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города, провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.