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Аким Астаны рассказал, почему решили поднять цену за проезд на автобусе

Аким Астаны рассказал, почему решили поднять цену за проезд на автобусе Фото: Zakon.kz
На встрече с жителями района "Сарыарка" 26 февраля 2024 года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, почему в столице решили увеличить стоимость проезда в автобусах, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в 2023 году в рейс выходило около 900 автобусов, сейчас же выходит 1300.

"То есть мы увеличили количество почти на 40%. В этом году еще 300 автобусов придет. Вообще, при населении 1,5 млн количество автобусов должно превышать 2 тыс. Поэтому мы сегодня, может быть, в спешке, но эту проблему решаем, исходя из возможностей бюджета города. Теперь о цене. Сейчас цена – 90 тенге за проезд, она была утверждена в 2014 году. 10 лет прошло. За 10 лет выросла стоимость бензина, газа, зарплаты водителей увеличилась. 14 лет назад зарплата была, а сегодня заработная плата водителя – в среднем 500-600 тыс. тенге. У нас наблюдается дефицит водителей, мы на эту зарплату не можем профессионалов в полном объеме добрать".Женис Касымбек

Он добавил, что себестоимость проезда на одного пассажира, если это электроавтобус, составляет 400-500 тенге, если обычный на дизеле и газе – 240-400 тенге. То есть за каждую перевозку акимат доплачивает около 200 тенге.

"Это же ваши деньги, бюджетные. Понимаем, поддержка есть поддержка, мы будем поддерживать те слои населения, которые имеют право ездить бесплатно, со скидкой, они так и продолжат ездить, но для того, чтобы хоть как-то стимулировать эту отрасль, мы должны адекватные цены вводить. Думаю, 110 тенге – это повышение, которое должно было произойти 7-10 лет назад. Объективно ситуация такая. Во-первых, 10 лет назад тариф был утвержден, и он неактуален и меньше в три раза себестоимости перевозок, поэтому мы вынуждены идти на эти решения".Женис Касымбек

Женис Касымбек также сообщил, что акимат рассматривает возможность введения тарифа безлимитного билета на сутки, чтобы стимулировать горожан больше пользоваться общественным транспортом.

"Сегодня, чем больше дорог мы строим, чем они шире и удобнее для проезда, тем больше машин становится. Поэтому мировой опыт показывает, что надо максимально улучшать работу общественного транспорта. В ближайшие два года мы хотим порядка 50 км дополнительных автобусных бас-лайнов запустить и довести протяженность до 150-160 км. Увеличить количество общественного транспорта и стимулировать людей пользоваться общественным транспортом. Будут маршруты удлиняться, при этом графики будут более удобными, количество автобусов больше, интервалы – меньше. Мы рассматриваем различные варианты – льготные, если в сутки проезжает несколько раз, то дополнительные льготы для студентов, пенсионеров, всех категорий".Женис Касымбек

На портале Открытые НПА на публичные обсуждения вынесли проект постановления акимата Астаны, согласно которому планируется повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте с 90 до 110 тенге.

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