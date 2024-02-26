Головкин о новой должности: Я не политик и не чиновник

Фото: olympic.kz

Сегодня, 26 февраля 2024 года, Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет. Экс-чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе уже успел прокомментировать свое назначение, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что представлять Казахстан в новом качестве для него большая честь. "Когда мне предложили возглавить НОК Казахстана, я согласился выдвинуть свою кандидатуру при условии, что мне позволят внести свой вклад в развитие казахстанского спорта. Как вы знаете, я не политик и не чиновник. Я привык доказывать свои намерения не словом, а делом". Геннадий Головкин Далее 41-летний боксер добавил, что у него есть свое видение. "Есть многолетний международный опыт, есть команда, и самое главное – давнее искреннее желание – это все реализовать в моей родной стране". Геннадий Головкин На посту президента Национального олимпийского комитета Головкин занял место Тимура Кулибаева. "За" избрание Головкина президентом НОК проголосовали 34 члена генеральной ассамблеи, воздержались – двое. Стоить отметить, что Головкин был единственным кандидатом на эту должность. Читайте также Ольга Рыпакова обратилась к Токаеву с просьбой Головкин сменил Кулибаева на посту президента НОК Много работы: почему аким столицы не ездит на автобусе

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