Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Головкин о новой должности: Я не политик и не чиновник

Головкин о новой должности: Я не политик и не чиновник Фото: olympic.kz
Сегодня, 26 февраля 2024 года, Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет. Экс-чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе уже успел прокомментировать свое назначение, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что представлять Казахстан в новом качестве для него большая честь.

"Когда мне предложили возглавить НОК Казахстана, я согласился выдвинуть свою кандидатуру при условии, что мне позволят внести свой вклад в развитие казахстанского спорта. Как вы знаете, я не политик и не чиновник. Я привык доказывать свои намерения не словом, а делом".Геннадий Головкин

Далее 41-летний боксер добавил, что у него есть свое видение.

"Есть многолетний международный опыт, есть команда, и самое главное – давнее искреннее желание – это все реализовать в моей родной стране".Геннадий Головкин

На посту президента Национального олимпийского комитета Головкин занял место Тимура Кулибаева.

"За" избрание Головкина президентом НОК проголосовали 34 члена генеральной ассамблеи, воздержались – двое. Стоить отметить, что Головкин был единственным кандидатом на эту должность.

Читайте также

Ольга Рыпакова обратилась к Токаеву с просьбой
Ольга Рыпакова обратилась к Токаеву с просьбой
Головкин сменил Кулибаева на посту президента НОК
Головкин сменил Кулибаева на посту президента НОК
Казахстан Астана автобусы
Много работы: почему аким столицы не ездит на автобусе
Анастасия Московчук
НОК РК Головкин Геннадий Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
остановка в Астане
Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: