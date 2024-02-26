Головкин сменил Кулибаева на посту президента НОК

Фото: olympic.kz, коллаж Zakon.kz

В Астане на заседании внеочередной генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Казахстана 26 февраля 2024 года избрали нового президента НОК. Им стал Геннадий Головкин, сообщает Zakon.kz.

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