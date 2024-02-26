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Законодательство РК

Головкин сменил Кулибаева на посту президента НОК

Головкин сменил Кулибаева на посту президента НОК Фото: olympic.kz, коллаж Zakon.kz
В Астане на заседании внеочередной генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Казахстана 26 февраля 2024 года избрали нового президента НОК. Им стал Геннадий Головкин, сообщает Zakon.kz.

Ранее эту должность занимал Тимур Кулибаев.

"Президент НОК РК Тимур Кулибаев сообщил членам генеральной ассамблеи о принятом решении досрочного прекращения полномочий на посту президента организации. По итогам голосования членов генеральной ассамблеи президентом НОК РК был избран единственный кандидат – Геннадий Головкин, казахстанский боксер, серебряный призер Олимпийских Игр 2004 года в Афинах, обладатель множества чемпионских титулов и наград".Пресс-служба НОК РК

"За" избрание Головкина президентом НОК проголосовали 34 члена генеральной ассамблеи, воздержались – двое.

Новый президент Национального олимпийского комитета Казахстана поблагодарил за оказанное ему доверие.

Геннадий Головкин родился 8 апреля 1982 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2003). Является мастером спорта РК (2000), международного класса (2002), заслуженным мастером спорта РК по боксу (2003).

Трудовой стаж:

  • с 2003 года – инструктор-спортсмен по боксу ГККП "Клуб единоборств "Астана батыры".

Прочие должности:

  • с 2006 года – член Universum Box Promotion, Немецкий профессиональный клуб.

Выборные должности, депутатство:

  • с 3 февраля 2016 года – кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (ныне Amanat).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

  • орден "Құрмет", "Қазақстан Республикасының Туңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев" (29.06.2018).

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Тимур Кулибаев был переизбран президентом НОК Казахстана 15 сентября 2023 года.

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