Головкин сменил Кулибаева на посту президента НОК
Ранее эту должность занимал Тимур Кулибаев.
"Президент НОК РК Тимур Кулибаев сообщил членам генеральной ассамблеи о принятом решении досрочного прекращения полномочий на посту президента организации. По итогам голосования членов генеральной ассамблеи президентом НОК РК был избран единственный кандидат – Геннадий Головкин, казахстанский боксер, серебряный призер Олимпийских Игр 2004 года в Афинах, обладатель множества чемпионских титулов и наград".Пресс-служба НОК РК
"За" избрание Головкина президентом НОК проголосовали 34 члена генеральной ассамблеи, воздержались – двое.
Новый президент Национального олимпийского комитета Казахстана поблагодарил за оказанное ему доверие.
Геннадий Головкин родился 8 апреля 1982 года в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2003). Является мастером спорта РК (2000), международного класса (2002), заслуженным мастером спорта РК по боксу (2003).
Трудовой стаж:
- с 2003 года – инструктор-спортсмен по боксу ГККП "Клуб единоборств "Астана батыры".
Прочие должности:
- с 2006 года – член Universum Box Promotion, Немецкий профессиональный клуб.
Выборные должности, депутатство:
- с 3 февраля 2016 года – кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Нұр Отан" (ныне Amanat).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
- орден "Құрмет", "Қазақстан Республикасының Туңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев" (29.06.2018).
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