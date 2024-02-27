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Яндекс Карты научились искать места и организации на казахском языке

Яндекс Карты научились искать места и организации на казахском языке Фото: Яндекс Казахстан
Казахстан, 26 февраля 2024 года. Яндекс Карты научились искать места и организации по запросам на казахском языке. Это поможет пользователям, которые говорят на нём в повседневной жизни, проще и удобнее находить нужные места.
Особое внимание Карты уделили 15 основным категориям. Среди них – аптеки, торговые центры, кафе, банкоматы, АЗС, музеи, салоны красоты. Именно на них приходится более 60 % всех запросов.

Кроме того, теперь можно быстрее и без включения фильтров находить места, которые открыты прямо сейчас или работают круглосуточно. Так, например, достаточно ввести в строке поиска в Картах: дәріханалар тәулік бойы, сулулык салондари ашыҡ или банкоматтар 24 сағаттық.
"Последний год мы активно занимались адаптацией Карт для пользователей в Казахстане. Уже переведены топонимы, названия организаций, интерфейс и голосовые подсказки. Ещё один шаг в этом направлении — улучшение качества поиска на государственном языке. Теперь пользователям из Казахстана будет одинаково удобно находить места в основных категориях и на казахском, и на русском", — отмечает Евгений Шильников, руководитель международного продукта Яндекс Карт.
Скачать приложение Яндекс Карты можно в Google Play Market или App Store.

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