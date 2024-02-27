Яндекс Карты научились искать места и организации на казахском языке

Особое внимание Карты уделили 15 основным категориям. Среди них – аптеки, торговые центры, кафе, банкоматы, АЗС, музеи, салоны красоты. Именно на них приходится более 60 % всех запросов.





Кроме того, теперь можно быстрее и без включения фильтров находить места, которые открыты прямо сейчас или работают круглосуточно. Так, например, достаточно ввести в строке поиска в Картах: дәріханалар тәулік бойы, сулулык салондари ашыҡ или банкоматтар 24 сағаттық.