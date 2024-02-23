Угрозы активистов и двойные интересы: рабочий рассказал о забастовке в Жетыбае

Забастовка в Жетыбае затянулась: рабочие места недовольных водителей West Oil Software готовы занять безработные жители Мангистау. В итоге, более сотни человек вернулись на свои рабочие места. Один из них рассказал, почему отказался принимать участие в забастовке, сообщает Zakon.kz.

Интервью на условиях анонимности он дал редакции Lada.kz. По словам респондента, тем, кто отказался участвовать в акции протеста, систематически поступают угрозы.

Как выяснилось, он 50 дней участвовал в акции протеста, а после вышел на работу, так как ничего не решалось.

"Людей держали в обмане, что там скрывать. Там есть активисты, которые каждый день кормят людей ложью. Конкретно я могу только сказать, что есть 10 таких активистов. Сейчас примерно 110 человек вернулись на работу, есть те, кто дома сидят, но не работают. Мне тяжело сказать, сколько точно человек там стоят, но, наверное, 150-200 человек", – рассказал сотрудник компании.

По его словам, в начале он и сам верил активистам, но потом увидел в их словах ложь и манипуляции.

"Ну, вот говорят, что все 1 марта все решится. Мол, давайте подождем. Чуть-чуть осталось. Врут, в общем. Говорят, что якобы нас всех включат в "КазМунайГаз" или вот есть транспортная организация у "МангистауМунайГаз"… Как она называется?! ОТК – вот туда якобы переведут. В общем, там уже голова кружится от всего этого. Я не знаю, какие у них цели. До этого вот слухи ходили, что будет какая-то компания… Альянс какой-то, якобы они забастовкой West Oil уберут, и этот альянс на его место придет, и якобы эти активисты будут там на руководящих должностях", – отметил рабочий.

Он отметил, что 7/8 активистов, сотрудников West Oil, пишут тексты обращений для рабочих, которые потом их и читают на камеру. Все местные, уточнил респондент.

Также он рассказал, что в первые 20-30 дней забастовки рабочие чувствовали поддержку, к ним приезжали коллеги из БЖБ "Озенмунайгаза", но теперь этого нет. Более того, в данное время со стороны активистов стали поступать угрозы.

"Они забирали ключи от машин. Говорят так: иди домой, но ключи от машины оставь. Мне они так не говорили, потому что я не такой, чтобы их слушаться. Я сам знаю, приду или не приду. Но есть те, кто побаиваются, кто не может за себя постоять. (...) Чаще всего забирают ключи. Причем делают они это аккуратно, мол, братан, оставь нам машину, нам поспать надо, братан. Ты же все равно утром вернешься, говорят. Вот так это происходит. Вот такие дела…. У тех, кто слабее, просто силой забирают, человек все равно за машиной вернется", – заявил респондент.

Между тем, люди не верят, что подобные действия могут привести к увольнению.

"Они не верят, что их уволят. Даже когда 100 человек прислали уведомления, все подумали, что это ни о чем. В начале же 18 человек уволили, они продолжали стоять и говорили, ну, и что, я все равно буду стоять, эти бумаги ни о чем", – рассказал рабочий.

Сам же респондент уже жалеет, что поддерживал акцию.

"Сейчас зарплата у меня та же, никаких изменений, то же предприятие. Все стало по-прежнему. Я считаю, что всем нужно вернуться. У всех же дети, семьи. Есть те, кто хочет вернуться, но "уят" останавливает, мол, стыдно же будет перед остальными", – рассказал респондент.

Также стало известно, что забастовщикам давали деньги только на еду, однако в общей кассе насчитывалось около 20 млн тенге. Как выяснилось, средства для забастовщиков сбрасывали все желающие.

"Общая касса была. Она у одного человека. У него все брали на продукты и прочие расходы. Но, я думаю, что активисты брали оттуда деньги. На свои нужды. Невозможно же. Как бы они закрывали свои кредиты?" – рассказал респондент.

Всю ситуацию сотрудник компании назвал бандитизмом, в котором он больше не хочет принимать участия.

14 февраля 2024 года в АО "КазМунайГаз" заявили, что длительная незаконная забастовка сотрудников ТОО "Westoil Software" наносит урон экономике Казахстана. По данным компании, по состоянию на 14 февраля 2024 года ущерб составил почти миллиард тенге.



21 февраля руководство ТОО "Westoil Software" распространило обращение к участникам незаконной забастовки. В компании заявили, что в случае невыхода на работу сотрудников в указанные сроки они будут вынуждены расторгнуть со всеми участниками незаконной забастовки трудовые договора в соответствии с законодательством и произвести набор среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.

Позднее в Сети распространили видеообращение безработных жителей села Жетыбай, которые потребовали трудоустроить их вместо увольняемых сотрудников Westoil.

23 февраля более 100 человек вышли на работу.