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Действующий тариф на вывоз ТБО нуждается в корректировке – эксперт

Действующий тариф на вывоз ТБО нуждается в корректировке – эксперт Фото: KazWast
Председатель правления Казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWast Шынболат Байкулов считает, что действующий тариф на вывоз ТБО (твердых бытовых отходов) в Алматы является недостаточным.

Как пояснил эксперт, количество образуемых ТБО в городе неуклонно растет, находясь в прямой зависимости от увеличения числа населения. Эта проблема является актуальной не только для Казахстана, но и для всего мира в целом. Необходимость качественного вывоза ТБО требует соответствующей оплаты услуг по вывозу, подчеркнул Шынболат Байкулов.

В настоящее время в Алматы тариф на вывоз ТБО составляет 553,04 тенге в месяц. Действует данный тариф с 2017 года, и с тех пор он не увеличивался. "Учитывая постоянный рост цен на ГСМ, расходные материалы, запасные части, рост расходов на заработную плату, инфляцию, составляющую 20-25% в год, ясно, что вышеуказанный тариф сейчас является недостаточным для покрытия расходов предприятий, непосредственно вывозящих ТБО", – добавил он.

По его словам, недостаточное финансирование ведет к ухудшению, "пробелам" в услугах, что в конечном счете обостряет проблему в данной сфере, и как следствие, негативно влияет на экологическую и санитарную обстановку в стране.

"С учетом всех вышеуказанных факторов, компетентным органам следует пересмотреть тариф на вывоз ТБО в сторону увеличения", – заключил Байкулов.

Эксперт также добавил, что в Алматы необходимо продолжать работу по замене существующих контейнеров на заглубленные. Одно из их преимуществ является отсутствие запахов, эстетический вид.

"Сама мусорная площадка станет компактной. Но для их обслуживания нужна другая техника. Если привычный нам контейнер загружается с задней стороны, то для обслуживания заглубленного контейнера нужны мусоровозы с кранами. Такая техника дороже обычной в среднем в 1,5 раза. Откуда брать инвестиции, если действующий тариф с трудом покрывает текущие операционные расходы", – отметил эксперт.

Количество образуемых ТБО неуклонно растет, находясь в прямой зависимости от роста населения, что делает обращение с твердыми бытовыми отходами – "острой" проблемой, не только для Казахстана, но и для всего мира в целом. Необходимость "качественного" вывоза ТБО требует соответствующей оплаты за услуги по вывозу.

В настоящее время в Алматы тариф на вывоз ТБО составляет 553,04 тенге в месяц. Действует данный тариф с 2017 года и с тех пор не увеличивался. При этом, учитывая постоянный рост цен на ГСМ, расходные материалы, запасные части, рост расходов на заработную плату, инфляцию, составляющую 20-25% в год, ясно, что вышеуказанный тариф сейчас является недостаточным для покрытия расходов предприятий, непосредственно вывозящих ТБО.

По мнению председателя правления Ассоциации KazWaste Шынболата Байкулова "Прослеживается прямая связь между ценами на ТБО и качеством оказания услуг: недостаточное финансирование ведет к ухудшению, "пробелам" в услугах, что в конечном счете ведет к увеличению проблем в данной сфере, и как следствие, влияет на экологическую и санитарную обстановку в стране".

Ранее мы неоднократно писали, что ситуация с отходами усугубляется в Казахстане.

С учетом всех вышеуказанных факторов, компетентным органам следует пересмотреть тариф на вывоз ТБО в сторону увеличения.

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