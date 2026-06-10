Тариф на одну из комуслуг повысят в Алматы, но не для всех

В Алматы скорректируют тариф на вывоз твердых бытовых отходов и при этом введут льготы для социально уязвимых категорий граждан, сообщает Zakon.kz.

Проект решения о внесении изменений в действующие тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) для населения рассмотрели и приняли на сессии маслихата Алматы 10 июня 2026 года.

Как отметил руководитель управления экологии и окружающей среды города Серик Адилбаев, необходимость корректировки связана с изменениями в налоговом законодательстве Казахстана.

"Изменение тарифа обусловлено исключительно повышением ставки НДС с 12% до 16%. При этом для социально уязвимых категорий граждан предусмотрены льготы по оплате услуг по вывозу твердых бытовых отходов", – разъяснил Серик Адилбаев.

Увеличение ставки налога на добавленную стоимость, по его словам, повлияло на себестоимость услуг в сфере обращения с отходами.

Корректировка тарифа произведена исключительно в части увеличения ставки НДС. Остальные составляющие тарифа остаются без изменений. В результате рост тарифа составит порядка 3,6%.

Одновременно проектом решения предусмотрены меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан.

Полностью освобождаются от оплаты услуг по вывозу отходов участники Великой Отечественной войны.

Скидка в размере 50% предусмотрена для лиц, приравненных к участникам Великой Отечественной войны, лиц с инвалидностью I группы, инвалидов с детства, а также родителей и законных представителей детей с особыми потребностями и детей-сирот.

Скидка в размере 25% будет предоставляться лицам с инвалидностью II группы и представителям социально уязвимых слоев населения.

С 1 мая 2026 года в Алматы также изменились тарифы на отопление и горячую воду.