В Жамбылской области хотят создать единую базу данных детей, требующих особого внимания

Прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров на очередном заседании Консультативного совета при прокуратуре региона выступил с заявлением по поводу усиления мер безопасности среди детей, сообщает Zakon.kz.

По его словам, необходимо создать единую базу данных по детям, которые требуют особого внимания.

Как отмечает пресс-служба ведомства, реализация данного пилотного проекта позволит определить круг таких детей и в тоже время ориентировать уполномоченные органы на повышение эффективности индивидуальной профилактической работы.

"Только по итогам 2023 года совершено 69 преступлений, где жертвами преступных посягательств стали несовершеннолетние. Каждый такой ребенок нуждается в особой поддержке и учете, вплоть до его полной реабилитации", – говорится в сообщении.

Однако на сегодня ни один орган не отвечает за реабилитацию несовершеннолетних жертв насилия, ограничиваясь лишь принятием мер впервые сутки.

Поэтому прокуратурой области предлагается проект "Салауатты Болашақ", позволяющий принять своевременные меры реагирования и организовать точечную работу с каждым ребенком.

"На Консультативном совете при прокуратуре области принят алгоритм по защите детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Принятие алгоритма обусловлено необходимостью незамедлительного реагирования по фактам угрозы жизни и здоровью детей". Нургалым Абдиров

Как уточняется, алгоритм предусматривает выезд по месту проживания ребенка специальной комиссии, и в случае установления факторов представляющих угрозу совместным решением временно помещать его в Центр социальных и специальных услуг. Это повысит оперативность и эффективность мер, направленных на защиту детей.