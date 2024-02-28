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В Караганде четыре дня искали родителей, бросивших младенца на морозе

В Караганде четыре дня искали родителей, бросивших младенца на морозе Фото: pixabay
Младенца бросили в мороз у подъезда в Караганде. К счастью, его заметили быстро и спасли. Сегодня, 28 февраля 2024 года, стало известно, что непутевых родителей малыша нашли, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Карагандинской области уточнили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены 29-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые подозреваются в оставлении ребенка в опасности".Заместитель начальника ДП Карагандинской области Ернат Калиакпаров

Также сказано, что иная информация в интересах следствия не разглашается.

На поиски родителей потребовалось четыре дня.

В Караганде четыре дня искали родителей, бросивших младенца на морозе

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Младенца нашли 24 февраля 2024 года у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора Караганды.

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