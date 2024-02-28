В Караганде четыре дня искали родителей, бросивших младенца на морозе

Фото: pixabay

Младенца бросили в мороз у подъезда в Караганде. К счастью, его заметили быстро и спасли. Сегодня, 28 февраля 2024 года, стало известно, что непутевых родителей малыша нашли, сообщает Zakon.kz.

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