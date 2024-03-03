Брошенного в мороз младенца могут вернуть матери в Караганде

Отдел опеки и попечительства Караганды сообщил, что брошенного на улице в мороз младенца могут вернуть матери, передает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Патриот", сейчас идет расследование и проводится экспертиза.

"Проводится экспертиза на предмет психического состояния 22-летней матери младенца. Если выяснится, что она собой не совладала, или была под воздействием сильных препаратов, или на нее оказывалось какое-то давление, чтобы она избавилась от ребенка, то ей могут вернуть ребенка либо ограничить в родительских правах", – сообщили в отделе опеки и попечительства Караганды.

Там также отметили, что пока юридическая оценка ее поступку не дана. Если выяснится, что она выбросила младенца сознательно и не хочет видеть и воспитывать ребенка, то малыша ей не отдадут. Он будет передан в дом младенца. А когда станет постарше, то будет переведен в детский дом.



По информации Telegram-канала, сейчас ребенок находится в детской больнице на обследовании.

"Он – женат, имеет свою семью и детей. Она – его любовница. Младенцу, когда его нашли на улице, было две недели от рождения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что младенца нашли 24 февраля 2024 года у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора Караганды. 28 февраля 2024 года, стало известно, что родителей малыша нашли.