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Брошенного в мороз младенца могут вернуть матери в Караганде

Брошенного в мороз младенца могут вернуть матери в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 21:06 Фото: polisia.kz
Отдел опеки и попечительства Караганды сообщил, что брошенного на улице в мороз младенца могут вернуть матери, передает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Патриот", сейчас идет расследование и проводится экспертиза.

"Проводится экспертиза на предмет психического состояния 22-летней матери младенца. Если выяснится, что она собой не совладала, или была под воздействием сильных препаратов, или на нее оказывалось какое-то давление, чтобы она избавилась от ребенка, то ей могут вернуть ребенка либо ограничить в родительских правах", – сообщили в отделе опеки и попечительства Караганды.

Там также отметили, что пока юридическая оценка ее поступку не дана. Если выяснится, что она выбросила младенца сознательно и не хочет видеть и воспитывать ребенка, то малыша ей не отдадут. Он будет передан в дом младенца. А когда станет постарше, то будет переведен в детский дом.

По информации Telegram-канала, сейчас ребенок находится в детской больнице на обследовании. 

"Он – женат, имеет свою семью и детей. Она – его любовница. Младенцу, когда его нашли на улице, было две недели от рождения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что младенца нашли 24 февраля 2024 года у подъезда одного из домов Юго-Восточного сектора Караганды. 28 февраля 2024 года, стало известно, что родителей малыша нашли

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