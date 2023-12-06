В Алматы светофоры заработают по-новому

В Алматы отрегулируют пассажирские потоки. Об этом Zakon.kz рассказал руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

По его словам, на сегодняшний день особого внимания требует вопрос оптимизации маршрутных сетей, создания полноценной инфраструктуры для автобусов и троллейбусов, а также обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта в часы пик.

"Мы настроим светофорные объекты так, чтобы дать приоритет общественному транспорту. Для удобства пассажиров оборудуем регулируемые пешеходные переходы. Поставим на линию автобусы определенной длины. Это полностью преобразит пешие зоны, тротуары, появятся новые остановки. Где есть сужение дороги, БРТ будет проходить посередине проезжей части, а потом плавно переходить на краевые полосы". Сагындык Телибаев

Руководитель УГМ отметил, что строительно-монтажные работы планируют начать во втором полугодии 2024 года.

Ранее стало известно, что в городе станет больше полос для общественного транспорта и новые велодорожки.

Особое внимание уделяется проекту быстрого транзита по проспекту Райымбека.

Планируется отдать две полосы (по одной с каждой стороны проезжей части) полностью общественному транспорту, установить специальные светофоры и регулируемые пешеходные переходы для обеспечения приоритета автобусов.