Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы светофоры заработают по-новому

В Алматы светофоры заработают по-новому Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы отрегулируют пассажирские потоки. Об этом Zakon.kz рассказал руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

По его словам, на сегодняшний день особого внимания требует вопрос оптимизации маршрутных сетей, создания полноценной инфраструктуры для автобусов и троллейбусов, а также обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта в часы пик.

"Мы настроим светофорные объекты так, чтобы дать приоритет общественному транспорту. Для удобства пассажиров оборудуем регулируемые пешеходные переходы. Поставим на линию автобусы определенной длины. Это полностью преобразит пешие зоны, тротуары, появятся новые остановки. Где есть сужение дороги, БРТ будет проходить посередине проезжей части, а потом плавно переходить на краевые полосы".Сагындык Телибаев

Руководитель УГМ отметил, что строительно-монтажные работы планируют начать во втором полугодии 2024 года.

Ранее стало известно, что в городе станет больше полос для общественного транспорта и новые велодорожки.

Особое внимание уделяется проекту быстрого транзита по проспекту Райымбека.

Планируется отдать две полосы (по одной с каждой стороны проезжей части) полностью общественному транспорту, установить специальные светофоры и регулируемые пешеходные переходы для обеспечения приоритета автобусов.

Читайте также

Бесконтактную регистрацию планируют внедрить в аэропортах Казахстана
Казахстанцы смогут бесконтактно регистрироваться на международные авиарейсы
В Минпросвещения назвали проблему, требующую срочного вмешательства
В Минпросвещения назвали проблему, требующую срочного вмешательства
Депутат Пономарев: Казахстан зависит от вод сопредельных государств на 90 процентов
Депутат Пономарев: Казахстан зависит от вод сопредельных государств на 90 процентов
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: