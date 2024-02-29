Полтора года разбирательств: Национальная лига потребителей Казахстана выиграла суд с антитабачной активисткой

РОО "НЛП" защитило свою деловую репутацию в четырех судебных разбирательствах по иску о клевете, который подала на председателя лиги антитабачная активистка, передает Zakon.kz.

По словам председателя лиги Светланы Романовской, конфликт начался с того, что представители лиги попытались высказать свое мнение касательно ограничений для бездымных продуктов на обсуждении рабочей группы.

"Что мы делаем? Мы лучшие практики, адаптированные к разным странам, привносим к нам в Казахстан для того, чтобы мы как можно меньше делали ошибок. Зачем нам "изобретать велосипед", если уже есть готовые наработки? Международный опыт дает нам понять, как двигаться дальше. Наша позиция – все зарегулировать, чтобы эти виды деятельности были лицензируемыми, сертифицируемыми", – рассуждает спикер.

Однако в какой-то момент организацию отстранили от обсуждения:

"Я написала премьер-министру письмо, где выразила возмущение тем, что нас отключили от диалога, оставив при этом антитабачную активистку Джамилю Садыкову. Я также задалась вопросом: почему она так активно выступает только против альтернативных способов курения? Но никаких оскорблений в письме не было. Повторюсь, письмо я направила в Канцелярию премьер-министра. Однако эти материалы каким-то образом попали к Садыковой и на основании их она подала на меня иск о клевете, потребовала возмещения морального ущерба в размере 10 млн тенге. Естественно, я вынуждена была обороняться".

Как отметил защищавший Романовскую адвокат Мирфаик Алиев, в деле имелось множество юридических нюансов, изучить которые должен был в первую очередь истец.

"Наш главный аргумент – у ответчика не было намерения кого-то оскорблять, распространять не соответствующие действительности сведения. Светлана Юрьевна лишь боролась за свои права, просила, чтобы впредь лигу не отстраняли от обсуждения, давали высказать свою точку зрения. Нами были представлены все доказательства того, что иск является голословным. Суд прислушался к нашим доводам, вынес решение: в опровержении указанных сведений истцу было отказано. В дальнейшем истцом была подана апелляционная жалоба. Суд апелляционной инстанции также рассмотрел все указанные доводы и посчитал иск необоснованным. Результатом стало возмещение в пользу моего доверителя понесенных судебных расходов – 600 тыс. тенге", – пояснил юрист.

К слову, разбирательство длилось с лета 2022 года. Сам факт его возникновения сторона ответчика считает прецедентом, ведь иск отталкивался от содержания письма, написанного уполномоченному лицу и не распространявшегося дальше конкретной переписки.

"Самое ценное в данной ситуации то, что мы видим – законы работают, суды справедливы и последовательны. Сама Садыкова не раз на своей странице в Фейсбук, а также в интервью в СМИ голословно обвиняла меня. Но будучи рациональным человеком, я не стала подавать на нее в суд, понимая, что человек излишне эмоционален и у нее отсутствуют элементарные этические нормы поведения. Но когда я получила от нее иск, я ответила тем же, четко разъяснив позицию и вопросы казахстанских потребителей. И суд РК в различных инстанциях поддержал меня. Считаю, это яркий пример рационального и качественного рассмотрения надуманных исковых дел от людей, которые злоупотребляют системой и думают, что могут таким образом психологически надавить на тех, кто задает справедливые, хотя и неприятные вопросы", – подытожила председатель Лиги потребителей.

Сейчас она не исключает подачи встречных исков против активистки, поскольку последняя, утверждает лидер Лиги потребителей, не раз позволяла себе жесткие высказывания, угрозы и обвинения как в адрес самой Романовской, так и в адрес прочих оппонентов.

"Хочется также отметить, что в процессе защиты Светланы Юрьевны в судебных разбирательствах я погрузился в историю публичных обвинений со стороны Садыковой", – добавил адвокат Алиев.

По его словам, как только в публичном поле звучала любая позиция против предлагаемых мер Садыковой, она переходила к обвинениям и угрозам.