Назначен новый директор аэропорта Семея

Директором международного аэропорта стал Газизбек Саматов, сообщает Zakon.kz.

Он родился 1 августа 1986 года в поселке Тугыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова и Академию гражданской авиации.

В разные годы работал на руководящих должностях в АО "Аэропорт Усть-Каменогорск". Также занимал должность помощника директора – аудитора контроля качества и заместителя директора по авиационной безопасности – руководителя службы авиационной безопасности в аэропорту Семея.

Ранее сообщалось, что 16 февраля 2024 года председатель Комитета туристской отрасли при президиуме НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта попросила навести порядок в аэропорту Алматы, где царит антисанитария и переполнены залы.

