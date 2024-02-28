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Назначен новый директор аэропорта Семея

Назначен новый директор аэропорта Семея Фото: gov.kz
Директором международного аэропорта стал Газизбек Саматов, сообщает Zakon.kz.

Он родился 1 августа 1986 года в поселке Тугыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова и Академию гражданской авиации.

В разные годы работал на руководящих должностях в АО "Аэропорт Усть-Каменогорск". Также занимал должность помощника директора – аудитора контроля качества и заместителя директора по авиационной безопасности – руководителя службы авиационной безопасности в аэропорту Семея. 

Ранее сообщалось, что 16 февраля 2024 года председатель Комитета туристской отрасли при президиуме НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта попросила навести порядок в аэропорту Алматы, где царит антисанитария и переполнены залы.

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