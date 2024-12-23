Назначен новый аким Семея

23 декабря 2024 года в городе Семее назначили нового акима, сообщает Zakon.kz.

По информации местного издания Arnapress.kz, им стал бывший глава Бескарагайского района Абайской области Абай Талгат Муратов.

На посту акима Семея он сменил Нурбола Нурсагатова, который занимал эту должность с октября 2022 года.

Нурбол Нурсагатов, между тем, опубликовал пост в Instagram в связи с освобождением от должности.

"Сегодня мой последний день работы в должности акима нашего города. Для меня было честью являться главой Семея, который после многолетнего перерыва только обрел статус областного центра. Два с половиной года я и вся команда акимата вместе с вами каждый день старались сделать город комфортнее и лучше. Конечно, были трудности – ведь восстанавливать былое сложнее, чем строить что-то заново. Но с помощью вашей поддержки и понимания, самоотверженного труда каждого, кто работает на благо этого города, нам удавалось справляться с вызовами и проблемами в любых ситуациях", – написал он.

Он выразил благодарность горожанам и своим коллегам, сотрудникам акимата и всех городских служб, а также руководству страны и акиму области за поддержку и доверие.

Новый аким Семея Талгат Муратов окончил Казахскую архитектурно-строительную академию по специальности эксперт оценки. В 2015 году – Казахский инновационный университет, в 2018 году – Казахский университет путей сообщения.

Трудовую деятельность начал в 1993 году с исполнительного директора ЧП "Стройдеталь" в Семее. С 2012 по 2014 годы был заместителем генерального директора ТОО "Шығыс Самғау" в Усть-Каменогорске.

С 2014 – 2016 годы работал в ГУ "Отдела архитектуры, строительства и градостроительства" Бескарагайского района. С 2016 по 2018 годы – руководитель отдела архитектуры, строительства и градостроительства Жарминского района. С 2018 года был заместителем акима Жарминского района.

16 декабря стало известно, что новым акимом Талгара выбрали Арыстанбек Абилхаирулы.