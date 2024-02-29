Директор по коммуникациям ФМК: У рынка было время организовать продажи вейпов в соответствии с законом

Споры вокруг запрета вейпов в Казахстане никак не утихают. Закон, запрещающий в стране продажу вейпов, пока не вступил в силу, так как подписи президента еще нет, сообщает Zakon.kz.

Тем не менее, разделившись на два лагеря, сторонники и противники продолжают дискуссии на эту тему.





Представитель табачной отрасли – директор по коммуникациям "Филипп Морис Казахстан" Олжас Бибанов – высказался по данному вопросу. Спикер признал, что вейпы считаются менее вредной альтернативой сигаретам. А, учитывая то, что проблема продажи вейпов в стране существует не первый год, по мнению спикера, у активистов, выступающих против, и сторонников в лице продавцов было достаточно времени, чтобы привести продажи в соответствие с нормами закона.





По мнению Бибанова, вейпы относятся к бездымной продукции, так как в них исключен процесс горения.

"Там, где есть горение – это сигареты, кальяны, вместе с дымом выделяется очень много вредных химических веществ, около 6000. А там, где горения нет, их содержание в разы меньше. Например, в продуктах "Филип Моррис" таких продуктов на 95% меньше. Так что вейпы – это менее вредная альтернатива сигаретам", – сказал в интервью представитель ФМК.

По его словам, ситуация с продажей вейпов на казахстанском рынке стала неконтролируемой. Поэтому и родители, и общество, и государственные органы бьют тревогу. Директор по коммуникациям "Филипп Морис Казахстан" также поделился опытом компании по регулированию табачных изделий.





По его словам, перед тем, как попасть на рынок, продукция компании проходит многолетнюю процедуру оценки, начиная с научного обоснования. А потребители и регуляторы имеют право знать все о продукте. Поэтому продукция проходит несколько этапов оценки.

"В соответствии с многолетней практикой фармацевтической отрасли мы также проводим свои исследования, которые соответствуют мировым стандартам. Они называются "стандарт практико-лабораторных испытаний" и "стандарт практико-клинических испытаний". Сначала мы проводим лабораторные испытания нашей продукции. После этого проводим клинические испытания на взрослых курильщиках, чтобы убедиться в том, что эта продукция имеет некий эффект на их здоровье в виде того, что в сравнении с обычными сигаретами снижается вред для организма. И третий немаловажный шаг – наша компания проводит мониторинг того, как продукция продается на рынке. Нам нужно удостовериться, что она не попадает, во-первых, к детям, подросткам и вообще людям до 21 года, согласно законодательству Казахстана. Во-вторых, к тем, кто никогда не курил. В-третьих, к тем, кто уже бросил сигареты и им уже нет смысла возвращаться к никотину", – объяснил спикер.

Он также ответил на довольно распространенное мнение в обществе о том, что к запрету вейпов приложило руку "табачное лобби".

"По старой традиции в нашей стране во всех бедах принято винить некое "табачное лобби". Но проблема продажи вейпов несовершеннолетним в Казахстане существует не первый год. Вейпы продаются достаточно давно, с 2015 года. Этого времени хватило бы как общественникам-активистам, так и продавцам, чтобы привести продажи в соответствие с нормами закона", – добавил Олжас Бибанов.

Тем временем, согласно статистике Министерства здравоохранения РК, в стране практически 10% подростков с 11 до 15 лет курят вейпы. Директор по коммуникациям "Филипп Морис Казахстан" тоже считает, что цифры Минздрава соответствуют действительности.





"Так как в Казахстане "Филип Моррис" не продает вейпы, мы такую статистику не ведем. Но думаю, что цифры Минздрава соответствуют действительности. Насколько я знаю, Минздрав берет цифры из своего исследования, которое проходило в 2019 году. Я даже смею предположить, что цифры могут быть несколько больше. Учитывая общий рынок вейпов, сколько их в страну завозится, то значительную часть потребителей составляют, в том числе, и дети", – отметил Олжас Бибанов.