Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Акимат Астаны перепроверит документы на землю у владельцев торговых павильонов

Казахстан Астана акимат торговля павильоны земля проверка Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ситуацию с уличной торговлей в столице обсудили на встрече бизнесменов и представителей Региональной палаты предпринимателей с заместителем акима Астаны Евгением Глотовым, передает Zakon.kz.

Как отметил чиновник, в сфере уличной торговли в столице царит беспорядок. 

"К сожалению, никто не может сказать, сколько конкретно у нас участков в городе и сколько физически стоит павильонов, которые связаны со сферой уличной торговли. Сколько из них стоят на законных основаниях, и сколько – без каких-либо документов вообще. Сколько недополучает бюджет в этой ситуации в качестве обязательных платежей. Сколько павильонов не соответствует архитектурному облику и вообще санитарным нормам". Евгений Глотов

По его словам, каждый день в акимат поступает масса жалоб от ОСИ и жильцов по поводу того, что из маленького павильона делают целый базар, перегораживают тротуар или проезд.

"Пока мы это все не унифицируем, пока мы не поймем вообще реальную картину в этом вопросе, вопрос о предоставлении новых земельных участков под уличную торговлю решен не будет. Мы вынуждены были принять это, может быть, непопулярное и достаточно болезненное решение, но мы приостановили процесс выдачи новых участков для уличной торговли и размещения павильонов".Евгений Глотов

Сейчас, по словам Евгения Глотова, акимат идет бизнесменам навстречу, продлевая действующие разрешения. При этом Управление предпринимательства совместно с Управлением цифровизации и СПК проводят ревизии всех выданных ранее участков под уличную торговлю. Для этого потребуется  несколько месяцев. 

27 февраля 2024 года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, есть ли планы присоединить к столице пригородные поселки, а также город Косшы.

Читайте также

В КазМунайГазе рассказали как будут улучшать работу своих НПЗ
В "КазМунайГазе" рассказали, как будут улучшать работу своих НПЗ
Известный казахстанский боксер получил должность в акимате Астаны
Известный казахстанский боксер получил должность в акимате Астаны
Могут ли перестать проверять мобильные переводы до 1 млн тенге
Могут ли перестать проверять мобильные переводы до 1 млн тенге
Анастасия Прилепская
Астана Казахстан акимат
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
истории родившихся 29 февраля
Только раз в четыре года: истории тех, кто родился 29 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: