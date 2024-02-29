Акимат Астаны перепроверит документы на землю у владельцев торговых павильонов

Ситуацию с уличной торговлей в столице обсудили на встрече бизнесменов и представителей Региональной палаты предпринимателей с заместителем акима Астаны Евгением Глотовым, передает Zakon.kz.

Как отметил чиновник, в сфере уличной торговли в столице царит беспорядок.

"К сожалению, никто не может сказать, сколько конкретно у нас участков в городе и сколько физически стоит павильонов, которые связаны со сферой уличной торговли. Сколько из них стоят на законных основаниях, и сколько – без каких-либо документов вообще. Сколько недополучает бюджет в этой ситуации в качестве обязательных платежей. Сколько павильонов не соответствует архитектурному облику и вообще санитарным нормам". Евгений Глотов

По его словам, каждый день в акимат поступает масса жалоб от ОСИ и жильцов по поводу того, что из маленького павильона делают целый базар, перегораживают тротуар или проезд.

"Пока мы это все не унифицируем, пока мы не поймем вообще реальную картину в этом вопросе, вопрос о предоставлении новых земельных участков под уличную торговлю решен не будет. Мы вынуждены были принять это, может быть, непопулярное и достаточно болезненное решение, но мы приостановили процесс выдачи новых участков для уличной торговли и размещения павильонов". Евгений Глотов

Сейчас, по словам Евгения Глотова, акимат идет бизнесменам навстречу, продлевая действующие разрешения. При этом Управление предпринимательства совместно с Управлением цифровизации и СПК проводят ревизии всех выданных ранее участков под уличную торговлю. Для этого потребуется несколько месяцев.

27 февраля 2024 года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, есть ли планы присоединить к столице пригородные поселки, а также город Косшы.