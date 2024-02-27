Присоединят ли Косшы и пригородные поселки к Астане, сообщил Касымбек

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Аким Астаны Женис Касымбек на пресс-конференции в правительстве 27 февраля рассказал, есть ли планы присоединить к столице пригородные поселки, а также город Косшы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"В январе был утвержден генеральный план развития города до 2035 года, я могу вам конкретное официальное заявление сделать в рамках тех документов, которые утверждены. В рамках этого документа присоединение Косшы к Астане не предполагается в этот период", – заявил Женис Касымбек. Нет, по его словам, таких планов и по другим населенным пунктам. "Мы не предполагаем, что ближайшие населенные пункты будут присоединяться к городу. Мы понимаем, что есть уже, конечно, фактически населенные пункты, которые в черте, например, Ильинка и Уркер. Это один поселок, который по сей день разделяет дорога. И дети из Ильинки учатся в Уркере. Мы сейчас в Уркере две школы строим, потому что понимаем, что из Ильинки там более 30 тысяч человек живет – это один поселок на самом деле. Возможно, со временем такой вопрос встанет, но пока официально таких документов не было", – резюмировал Касымбек. 27 февраля аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что в столицу ежедневно приезжают 200 тыс. иногородних. Читайте также Премьер Бектенов озвучил основные проблемы астанинской агломерации Более 200 тысяч человек ежедневно въезжают в Астану Лженачальник налоговой запугивает алматинцев

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