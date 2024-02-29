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В "КазМунайГазе" рассказали, как будут улучшать работу своих НПЗ

В КазМунайГазе рассказали как будут улучшать работу своих НПЗ Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"КазМунайГаз" планирует заменить "старую" часть Атырауского НПЗ, а также увеличить выпуск авиатоплива и начать производство зимнего дизельного топлива на заводе в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Нефтеперерабатывающие заводы "КазМунайГаза" готовятся к переходу к трехлетнему безостановочному межремонтному периоду. Это значит, что заводы будут проводить капитальные ремонты НПЗ только один раз в три года. Об этом рассказал председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев в интервью пресс-службе компании.

Помимо этого, Атырауский НПЗ реализует Программу повышения операционной эффективности до 2027 года, что позволит увеличить объем переработки сырья с 5,5 до 6,7 млн тонн и выход светлых нефтепродуктов с 65% до 77%. Мирзагалиев отметил, что во время последней модернизации на заводе в дополнение к существующим были построены новые технологические установки. Однако у Атырауского НПЗ осталась "старая часть, нетронутая модернизацией".

"При этом мы понимаем, что завод неидеален, и есть над чем работать. Проблематична старая часть, нетронутая модернизацией, оборудование которой работает еще с 40-х годов. Чтобы решить проблему, в рамках вышеназванной Программы мы планируем замену ключевого оборудования этой части предприятия, а также аудит всех технологических установок и линий Атырауского НПЗ", – сказал Мирзагалиев.

Он подчеркивает, что, помимо вопросов безопасности производства и надежности, это важно и с экологической точки зрения.

"Так, исключая неисправности и, при необходимости, меняя "запчасти" завода, мы повышаем надежность оборудования. Также в планах строительство газотурбинной электростанции, чтобы сделать электроснабжение более надежным и уменьшить риски аварийных сжиганий в атмосферу. Это позволяет предотвратить попадание в атмосферу парниковых газов при факельном сжигании (при сбое в работе оборудования возникает необходимость утилизировать избыточный объем газа или нежелательных утечек. Эти проекты снизят экологическое влияние предприятия на регион", – добавил Магзум Мирзагалиев.

Помимо этого, спикер озвучил другие планы КМГ по улучшению работы своих заводов.

На Павлодарском НХЗ в начале года запущена новая печь на установке производства битума, что позволит нарастить потенциал его производства с 430 до 500 тыс. тонн в год. Завод также реализует проект строительства установки по производству водорода и проект строительства установки депарафинизации дизеля. В результате ПХЗН сможет увеличить выпуск авиатоплива и начать производство зимнего дизельного топлива.

По проекту расширения перерабатывающих мощностей Шымкентского НПЗ с текущих 6 до 12 млн тонн ведется разработка предТЭО, а также ожидается расширение производственных мощностей Актауского битумного завода.

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