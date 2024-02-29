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Законодательство РК

Головкин поблагодарил Токаева за доверие и поддержку

боксер Фото: Instagram/gggboxing
Новый президент Национального олимпийского комитета (НОК) РК Геннадий Головкин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за доверие и поддержку, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.


"Хочу поблагодарить главу государства за доверие и поддержку. Сегодня на встрече обсудили основные моменты деятельности НОК, в частности, уже на новый олимпийский цикл. Понимаем все задачи, которые стоят перед Национальным Олимпийским комитетом, есть уже видение, есть планы, которые намерены реализовать. От себя и своей команды хочу сказать, что мы приложим все силы, чтобы укрепить имидж страны на международной спортивной арене, наладить взаимодействие с международными спортивными организациями и оправдать доверие президента", – написал спортсмен в социальной сети.


29 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового президента Национального олимпийского комитета (НОК) РК – им несколько дней назад стал Геннадий Головкин. В ходе встречи президент обратил внимание на ряд приоритетов в предстоящей работе комитета.

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