Динара Сатжан поблагодарила Токаева за поддержку

Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан поблагодарила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку казахстанских дизайнеров, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 21 марта написала пост на своей странице в Instagram.

"Наш президент не словом, а делом поддерживает казахстанских дизайнеров. Второй год в рамках Наурызнама мы отмечаем День Национальной одежды. Шапаны, камзолы, бешпеты, тюбетейки – становятся частью casual-гардероба. Fashion-индустрия в нашей стране относительно новая, но развивается стремительно. Первая Неделя моды в Казахстане состоялась в 2004 году. Хотя первое ателье "Сымбат" открылось еще в 90-х", – написала Сатжан под постом.

Она отметила, что занимается казахстанской модой 15 лет.

"И для меня это не просто бизнес, это творчество, вдохновение, research нашей культуры, продвижение и развитие индустрии моды. У меня есть мечта, чтобы казахские шапаны стали трендом в мире. Я вижу, как в Европе вызывает восхищение наша одежда и украшения. Знаю и верю, что казахстанские бренды будут выставляться в Saks fifth avenue, Harrods, Lafayette. Благодарю нашего президента за поддержку!" – заключила телеведущая.

Ранее сообщалось, Касым-Касым-Жомарт Токаев посетил ярмарку ремесел в этноауле, которая открылась в честь празднования Наурыза в выставочном центре EXPO Астаны.

