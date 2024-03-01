В Жетысуской области смыло дорогу паводком: экс-чиновник вернул 22 млн тенге

В Жетысуской области вынесли приговор по делу о дороге близ села Малайсары в Кербулакском районе, которую сначала некачественно отремонтировали, а потом в 2023 году ее смыло талыми водами, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте прокуратуры области за 1 марта 2024 года, сказано, что проверка установила грубые нарушения при проведении ремонтных работ на данном участке.

"Работы провели без проектно-сметной документации и экспертизы под видом текущего ремонта. Пропускную способность водоотведения не рассчитали, должное качество работ не было обеспечено", – говорится в официальном сообщении.

Ущерб, причиненный государству, составил более 22 миллионов тенге.

"Приговором суда бывший руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы, с учетом признания вины, возраста подсудимого и полного возмещения ущерба". Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

Приговор не вступил в законную силу.

7 марта 2023 года в Кербулакском районе произошел перелив талой воды через дорогу областного значения Малайсары – Сарыозек. Подтопленный участок автодороги находился в низине, где имеется трубчатый переход, который не справился с большим потоком воды, прибывающим с большой площади водосбора полей и предгорья, в результате чего местные жители временно не смогли выехать и въехать в село на автотранспорте.

Топило область еще и летом. Проливной дождь обрушился на Жетысускую область 12 августа. За два часа в Ескельдинском районе выпало 70% месячной нормы осадков. Сформировался мощный склоновый сток, в секунду поступало до 6-7 кубометров воды. Уровень воды в реке Кусак быстро поднялся, а отводной канал (вернее, то, что его напоминало) мгновенно переполнился. Грязевой поток устремился к жилым домам сел Ешкиольмес (в том числе Кирзаводу) и Абай.