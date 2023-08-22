Потоп в Жетысу: жители нашли виновника разрушений

Прошло уже десять дней после ЧС природного характера в Жетысуской области. Но жители пострадавших от наводнения населенных пунктов до сих пор остаются в неведении о том, когда поступит обещанная акимом региона помощь, передает Zakon.kz.

Проливной дождь обрушился на Жетысускую область 12 августа. За два часа в Ескельдинском районе выпало 70% от месячной нормы осадков. Сформировался мощный склоновый сток, в секунду поступало до 6-7 кубометров воды. Уровень воды в реке Кусак быстро поднялся, а отводной канал (вернее, то, что его напоминало), мгновенно переполнился. Грязевой поток устремился к жилым домам сел Ешкиольмес (в том числе Кирзаводу) и Абай.

На следующий день в этих населенных пунктах побывал аким области Бейбит Исабаев. Он посетил несколько пострадавших домов и дворов, пообещал помощь, но без какой-либо конкретики – "нужно подождать выводов специальной комиссии, а потом будем решать".

В течение нескольких дней в пострадавших селах ликвидировали последствия разгулявшейся стихии. Техника коммунальной службы очищала от грязи территории общего пользования, пожарные откачивали помпами воду, солдаты Нацгвардии помогали жителям выносить для просушки промокшие мебель, вещи, бытовую технику, а также избавляться от мусора во дворах.



По данным пресс-службы областного акимата, полностью очистили 200 дворовых территорий и вывезли свыше 200 тонн мусора. Всего в ликвидации последствий ЧС задействовали 400 человек и более 50 единиц техники.



Народ привык ждать

Независимая строительная комиссия завершила обследование пострадавших от большой воды объектов.



"При обследовании мы делали акцент на предмет повреждений зданий (домов) и капитальных дворовых построек. Временные строения (например, уличные туалеты. – Прим. ред.) в этот перечень не входят. На сегодняшний день выявлено 89 домов, сильно пострадавших от наводнения. Из них 67 подлежат капитальному и текущему ремонту, 22 признаны аварийными и подлежат сносу", – сообщил директор независимой экспертизы Спандияр Шекербеков.

Он добавил, что сумма ущерба пока не определена.



"Наши специалисты сейчас занимаются составлением дефектных ведомостей, сметой расходов на ремонтные работы. Возможно, к концу этой недели все подсчеты будут готовы", – сообщил Спандияр Шекербеков.

Между тем жертвы стихии до сих пор не могут прийти в себя от пережитого. Как 77-летней пенсионерке забыть, как она от страха в считаные секунды взобралась на крышу гаража? Снимали ее оттуда уже спасатели. И где взять "лишние" 200 тысяч тенге другой пенсионерке на установку нового уличного туалета вместо унесенного водой? Ведь он не входит в перечень пострадавших объектов. Кто возместит потери по испорченным вещам и бытовой технике? На эти вопросы ответа никто не дает. Хорошо, что погода благоприятствует и дает возможность тщательно просушить весь домашний скарб. Дворы по сей день напоминают стихийный вещевой базар.

Копать надо было раньше и глубже

Причиной своих бед пострадавшие жители поселков Ешкиольмес, Кирзавод и Абай называют нерабочее состояние отводного канала на окраине населенного пункта. Его построили в 2003 году, и какое-то время за ним ухаживали. Но, по словам сельчан, канал уже давно никто не обслуживает. В феврале 2023 года была угроза подтопления дворовых территорий, но обошлось без тяжелых последствий. Ранее жители предгорной местности не единожды поднимали вопрос о его прочистке и углублении, даже предлагали свою помощь, но не нашли понимания. Сейчас в этой трудной ситуации наметился один положительный момент: власти признали, что отводной канал был в нерабочем состоянии, и именно это дало возможность разгуляться стихии.



"На месте ЧС был создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Аким области дал поручения разным службам с конкретными сроками исполнения. Что касается отводного канала, то по нему повсеместно проросли корни деревьев, выросли молодые деревца, кустарники. Много было и бытового мусора. В определенном месте образовался затор, и вода из канала хлынула на поселок", – сообщил заместитель акима Жетысуской области Асет Канагатов.

Также он добавил, что для предотвращения аварийных ситуаций начали работы по увеличению пропускной способности русла канала. Его ширину увеличат до двух метров.



"Эти работы будут проведены в два этапа. Сейчас мы расширяем его, а потом экскаваторами хорошо углубим. В будущем никаких проблем не должно быть ни зимой, ни летом", – подчеркнул Асет Канагатов.

Кроме того, он отметил, что средний ремонт автодорог проведут на семи улицах в этих поселках – это 12,7 километров. На четырех улицах протяженностью 4 километра установят опоры для уличного освещения. По завершении подсчетов материального ущерба всем пострадавшим жителям окажут соответствующую материальную помощь.

Помощь не за горами?

Какой механизм применят при выделении материальной помощи, пока не ясно. В областном акимате хранят молчание. Возможно, это будут спецсчета, на которые перечислят определенную сумму, и жители сами будут восстанавливать и ремонтировать жилье. Не исключено, что будут задействованы какие-то подрядные организации. Но для этого нужен тендер, а это время, причем немалое. Лето подходит к концу, и как встречать осень, а потом и зиму пострадавшим от потопа? Ведь времени почти не осталось.



Пока власти решают глобальные вопросы, общественные организации помогают пострадавшим семьям собрать детей в школу, а волонтеры везут старушкам дрова и продукты.

Ранее одна из пострадавших от потопа в Жетысуской области пожаловалась на несправедливую компенсацию.