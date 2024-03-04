"Астанаэнергосбыт" оштрафовали за необоснованные начисления за отопление

По информации Комитета по регулированию естесственных монополий, в Астане выявлены факты необоснованного начисления за услуги теплоснабжения, сообщает Zakon.kz..

Жители столицы жаловались в комитет на завышенные счета за тепло, которые были отражены в февральских квитанциях за январь месяц. В столице услуги теплоснабжения оказывает субъект естественных монополий ТОО "Астанаэнергосбыт".

"На основании поступивших обращений жителей столицы, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана (ДКРЕМ) проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт", по итогам которой установлено нарушение требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, в части несоблюдения норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, что привело к необоснованному начислению за тепло",- рассказали в ведомстве.

За допущенные нарушения закона "О естественных монополиях" ТОО "Астанаэнергосбыт" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 10% от дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения, а также внесено предписание о перерасчете в сторону возврата необоснованного полученного дохода в размере 209 365 тенге.

В комитете пояснили, что расчет определения размера платы за услугу снабжения тепловой энергией регламентирован законодательством в сфере естественных монополиях. Согласно данному законодательству субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемую услугу по утвержденному уполномоченным органом тарифу.

"Немаловажно, что конечный тариф на услугу теплоснабжения дифференцируется в зависимости от наличия или отсутствия у потребителя общедомового прибора учета тепла. Так, размер платы за тепло при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии определяется исходя из ежемесячного показания и утвержденного тарифа", - отметили в ведомстве.

А при отсутствии общедомового прибора учета, размер платы за тепло определяется расчетным путем, исходя из нормы потребления утверждаемым местным исполнительным органом и тарифа, который выше на 20% чем у потребителей, имеющих приборы учета.

В комитете добавили, что наличие общедомового прибора учета тепловой энергии для потребителя позволяет экономить, так как фиксируется фактический потребленный объем и применяется тариф для имеющих приборов учета тепловой энергии.

Кроме того, увелечение объема потребления тепловой энергии соответственно и оплаты напрямую связано с температурой наружного воздуха.

Плата за тепловую энергию меняется ежемесячно в зависимости от погодных условий, чем ниже температура наружного воздуха, тем больше объем потребления тепловой энергии.

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К примеру, в ноябре прошлого года среднемесячная температура составила +2,2 градусов, в декабре – (-8,9) градусов, а в январе текущего года температура составила (-11,9) градусов.

При возникновении вопросов по некорректности показаний приборов учета и начислений платы за отопление жителей столицы просят обращаться в ТОО "Астанаэнергосбыт" для выяснения обстоятельств, и в случае нарушения прав – в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по адресу ул. Петрова, дом 5 или через Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан "е-Otinish".