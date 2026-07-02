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Финансы

Алматинцы переплатили за отопление: сколько миллионов им вернули

квитанция за отопление, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 15:21 Фото: Instagram/dkrem.almaty
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха за отопительный период 2025-2026 годов, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве 2 июля 2026 года, субъекты естественных монополий, оказывающие услуги теплоснабжения, ежегодно производят перерасчет стоимости услуг по отоплению с учетом фактической температуры наружного воздуха. В случае, если она была выше нормативной, потребителям подлежит возврат части ранее начисленной платы.

По итогам перерасчета за отопительный период 2025-2026 годов потребителям Алматы возвращено более 57,77 млн тенге.


"Перерасчет отражен в счет-квитанциях за июль 2026 года. Возвращенные средства учтены на лицевых счетах потребителей в строке "Отопление" в виде авансового остатка (сальдо), который будет использован при оплате услуг теплоснабжения в новом отопительном сезоне 2026-2027 годов либо зачтен при последующих начислениях в течение текущего календарного года", – сообщили в департаменте.

29 июня стало известно, что в Алматы более 600 предприятий-должников за тепло переданы на принудительное взыскание.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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