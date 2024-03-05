КТЖ оштрафовали за обрушение части ж/д моста в Туркестанской области

Национальную компанию "Қазақстан темір жолы" оштрафовали из-за обрушения перильного ограждения железнодорожного переезда в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось 3 марта на перегоне "Кызылсай – Манкент". Конструкция рухнула на проходящую под ним дорогу.

Этот железнодорожный переезд разделяет Шымкент и Сайрамский район. Автомобильный трафик тут всегда напряженный.

Когда приближается поезд, как отмечено в публикации "24KZ", проезжать здесь мало, кто осмеливается. Машины останавливаются. Все ждут, когда пройдет состав, и только потом трогаются с места.

"Хорошо, что внизу машин не было. Мост старый, для водителей опасно очень. Здесь в основном большие фуры проезжают. Как бы тесно". Даур Умирзак, водитель

Объект находится на балансе компании "Қазақстан темір жолы". Там сообщили, что все случилось из-за металлического баннера, который тогда был прикреплен к перилам. Но сейчас, по словам специалистов, угрозы безопасности движения поездов и автомобилей нет.

"Прибывшая через 20 минут мостовая бригада произвела очистку проезжей части автодороги. В настоящее время ведутся работы по наращиванию бортиков пролета строения. Случай не повлиял на железнодорожное сообщение, угрозы безопасности движения поездов нет". Назар Шамшиденов, главный менеджер Департамента филиала "НК "ҚТЖ"

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Этот участок трассы давно вызывает нарекания у водителей – по их мнению, он чересчур узок. Три года назад в акимате планировали его расширение.

"На этой дороге интенсивность очень большая, поэтому иногда у нас пробки. В дальнейшем мы хотим перестроить тоннель. После изготовления проектно-сметной документации". Баймурза Бейсембаев, руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Сайрамского района

Кроме того, в полиции Туркестанской области сообщили, что возбудили административное дело.

Компания должна выплатить штраф. Дополнительно направлено предписание – устранить выявленные недостатки в недельный срок. В противном случае – материалы дела направят в суд.

Примечательно, что 28 февраля 2024 года во время посещения Инновационного центра АО "НК "КТЖ" Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт работе транспортно-логистического терминала в городе Сиане, построенного в рамках совместного проекта Казахстана и Китая.