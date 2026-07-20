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Общество

КТЖ модернизирует пять вокзалов Туркестанской области

Фото: АО &quot;НК &quot;Қазақстан темір жолы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:30 Фото: АО "НК "Қазақстан темір жолы"
Исполняющий обязанности председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Бауыржан Урынбасаров в ходе рабочей поездки посетил железнодорожный вокзал Сарыагаш, где ознакомился с ходом его модернизации.

Модернизация железнодорожных вокзалов по всей стране ведется за счет собственных средств компании в рамках реализации поручений главы государства при поддержке правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта и АО "Самрук-Қазына".

На совещании с представителями подрядных организаций рассмотрены темпы модернизации, соблюдение утвержденного графика, обеспеченность объектов техникой, материалами и трудовыми ресурсами, а также вопросы качества, промышленной безопасности и охраны труда.

Бауыржан Урынбасаров поручил пересмотреть график модернизации вокзала Сарыагаш, организовать круглосуточный режим строительства в две смены, усилить объект техникой и трудовыми ресурсами, повысить качество строительно-монтажных работ и завершить модернизацию вокзала до 20 августа текущего года.

Фото: АО "НК "Қазақстан темір жолы", фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:30

Фото: АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Также в ходе поездки проведено совещание с руководителями филиалов магистральной сети КТЖ по вопросам модернизации вокзалов Арысь-2, Манкент, Тимур и Тюлькубас. Поручено завершить модернизацию этих объектов до конца июля, обеспечив высокое качество строительства и соблюдение требований безопасности.

В ходе модернизации обновляются фасады и внутренние помещения вокзалов, инженерные сети, пассажирские платформы, системы навигации и прилегающая территория. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных пассажиров.

Обновление вокзалов позволит повысить комфорт и безопасность пассажиров, улучшить качество обслуживания и привести вокзальную инфраструктуру в соответствие с современными стандартами.

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