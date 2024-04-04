Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

КНБ задержал в Стамбуле двух казахстанцев

КНБ задержал в Стамбуле двух казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 11:49 Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил Zakon.kz о задержании и этапировании двух казахстанцев из Турции.

В сообщении за 4 апреля 2024 года отмечено, что Комитетом и Министерством внутренних дел во взаимодействии с правоохранительными органами Турции задержаны и этапированы из Стамбула в Алматы двое разыскиваемых граждан Казахстана.

"Они водворены в Следственный изолятор по подозрению в экономической контрабанде золота в особо крупном размере, а также создании и руководстве транснациональной организованной преступной группой".Пресс-служба КНБ

Также сказано, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

1 апреля 2024 года в Актау сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в подготовке к акту терроризма задержали местного жителя. У него дома специалисты нашли компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства.

Читайте также

Порядка 1400 рекламных вывесок демонтировали с начала года в Астане
Порядка 1400 рекламных вывесок демонтировали с начала года в Астане
"Казгидромет" выступил с важным заявлением о притоке воды из России
"Казгидромет" выступил с важным заявлением о притоке воды из России
Кыргызстан, Казахстан, гумпомощь
Кыргызстан направит в Казахстан гумпомощь
Анастасия Московчук
КНБ Казахстан Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шпаргалка о землетрясениях: сейсмологи подготовили новые карты разломов
Тектонические разломы в Алматы, на юге и востоке страны: сейсмологи подготовили новые карты опасных зон
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
Казахстан, паводки
Плавающие коровы, спасатели глазами ИИ, приключения с палаткой – о паводках в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: