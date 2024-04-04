КНБ задержал в Стамбуле двух казахстанцев

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил Zakon.kz о задержании и этапировании двух казахстанцев из Турции.

В сообщении за 4 апреля 2024 года отмечено, что Комитетом и Министерством внутренних дел во взаимодействии с правоохранительными органами Турции задержаны и этапированы из Стамбула в Алматы двое разыскиваемых граждан Казахстана.

"Они водворены в Следственный изолятор по подозрению в экономической контрабанде золота в особо крупном размере, а также создании и руководстве транснациональной организованной преступной группой". Пресс-служба КНБ

Также сказано, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

1 апреля 2024 года в Актау сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в подготовке к акту терроризма задержали местного жителя. У него дома специалисты нашли компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства.