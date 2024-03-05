Школу игры на домбре открыли в Тюмени

Необычная музыкальная школа появилась в России благодаря Национально-культурной автономии казахов Тюменской области и преданности преподавателя из Казахстана национальному инструменту, сообщает Zakon.kz.

До переезда в РФ педагог Акмарха Омарова жила и обучала детей игре на домбре в Петропавловске, но даже в другой стране осталась верна избранному пути.

Два года назад женщина основала первый в Тюмени ансамбль домбристов с символичным названием "Мұрагер" - "Наследие". Музыкальное наследие казахского народа учитель на первых порах передавала 20 ребятишкам, для которых областная Национально-культурная автономия казахов организовала летний интенсив. Начинали с азов: будущие музыканты должны были "почувствовать" инструмент и "поставить руку". Инструменты, кстати, изготовили на заказ в Казахстане при финансовой поддержке со стороны Тюменской областной думы. Так "верная спутница казаха" домбра, как называет ее Акмарха Омарова, объединила общей идеей жителей двух стран.

Освоив пару несложных кюев, ученики поборолись за право попасть в состав уникального ансамбля и выступить на юбилейном концерте Дней казахской культуры в Тюменской области. Так и родился "Мұрагер".

Спустя два года интерес к казахской музыке в регионе возрос настолько, что было принято решение открывать школу. Инициативу, опять же, поддержали власти Тюменской области, пишет kz24.news.

Важно отметить, что в Тюменской области регулярно проходят Дни казахской культуры. По словам президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева, ее сохраняют и популяризируют, уделяя при этом большое внимание народной дипломатии.