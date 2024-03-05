Расхождения данных по поголовью скота в Улытауской области выявили в Бюро нацстатистики

Сотрудники Бюро национальной статистики во время профилактического контроля в Улытауской области выявили расхождения в предоставляемых административных данных по поголовью скота с фактическими показателями, сообщает Zakon.kz.

При посещении домашних хозяйств сотрудники бюро обнаружили факты как завышения, так и занижения показателей.

Сегодня данные по поголовью формируются на основе административных данных похозяйственного учета (ПХУ) и информационной системы "Идентификация сельскохозяйственных животных".

"В рамках профилактического контроля мы посетили 25 домашних хозяйств в поселке Карсакпай и селе Кенгир. По результатам профилактических мероприятий выявлены нарушения законодательства РК в области госстатистики. К примеру, в поселке Карсакпай фактические данные по КРС с похозяйственным учетом расходились на 35%, в селе Кенгир по лошадям на 22%", – сообщил руководитель Управления по контролю качества баз данных Бюро Никита Бурмистров.

Он отметил, что по итогам профилактических контрольных мероприятий акимам вынесены предписания по устранению выявленных нарушений, вытекающих из несоответствий представленных административных данных похозяйственного учета и фактических данных.

Во время посещения Улытауской области эксперты бюро провели специальный семинар с местными исполнительными органами, где обсудили вопросы сбора административных данных, разъяснили законодательство в сфере государственной статистики и продемонстрировали возможности интерактивного дашборда по базе данных "Идентификация сельскохозяйственных животных".

В Бюро нацстатистики отметили, аналогичные профилактические мероприятия будут также проведены в Туркестанской, Мангистауской, Акмолинской и Карагандинской областях, а также в шести сельских округах Улытауской области.