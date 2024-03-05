Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Расхождения данных по поголовью скота в Улытауской области выявили в Бюро нацстатистики

Расхождения адмданных по поголовью скота выявили в Бюро нацстатистики, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 16:50 Фото: Бюро национальной статистики
Сотрудники Бюро национальной статистики во время профилактического контроля в Улытауской области выявили расхождения в предоставляемых административных данных по поголовью скота с фактическими показателями, сообщает Zakon.kz.

При посещении домашних хозяйств сотрудники бюро обнаружили факты как завышения, так и занижения показателей.

Сегодня данные по поголовью формируются на основе административных данных похозяйственного учета (ПХУ) и информационной системы "Идентификация сельскохозяйственных животных".

"В рамках профилактического контроля мы посетили 25 домашних хозяйств в поселке Карсакпай и селе Кенгир. По результатам профилактических мероприятий выявлены нарушения законодательства РК в области госстатистики. К примеру, в поселке Карсакпай фактические данные по КРС с похозяйственным учетом расходились на 35%, в селе Кенгир по лошадям на 22%", – сообщил руководитель Управления по контролю качества баз данных Бюро Никита Бурмистров.

Он отметил, что по итогам профилактических контрольных мероприятий акимам вынесены предписания по устранению выявленных нарушений, вытекающих из несоответствий представленных административных данных похозяйственного учета и фактических данных.

Во время посещения Улытауской области эксперты бюро провели специальный семинар с местными исполнительными органами, где обсудили вопросы сбора административных данных, разъяснили законодательство в сфере государственной статистики и продемонстрировали возможности интерактивного дашборда по базе данных "Идентификация сельскохозяйственных животных".

В Бюро нацстатистики отметили, аналогичные профилактические мероприятия будут также проведены в Туркестанской, Мангистауской, Акмолинской и Карагандинской областях, а также в шести сельских округах Улытауской области.

Читайте также

Глава Татарстана посетит V Всемирные Игры кочевников в Астане
Глава Татарстана посетит V Всемирные игры кочевников в Астане
Просроченные вакцины почти на восемь млн хранили на складах на севере Казахстана
Просроченные вакцины почти на восемь млн хранили на складах на севере Казахстана
Школу игры на домбре открыли в Тюмени
Школу игры на домбре открыли в Тюмени
Лариса Черненко
Улытауская область Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
безопасно ли ночевать алматинцам дома
Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах
Землетрясение в Алматы: за помощью обратились 102 человека
Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: