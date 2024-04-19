Бюро нацстатистики планируют обязать отвечать за качество данных от госорганов

19 апреля в Мажилисе на заседании Общественной палаты обсудили депутатский законопроект по вопросам госстатистики и управления данными. Депутаты предложили обязать Бюро национальной статистики отвечать за качество предоставляемых данных от госорганов, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Екатерина Смышляева рассказала, что сам законопроект состоит из двух блоков.

"Первый связан с реформированием системы национальной статистики, второй блок связан с системой управления данными", – рассказала депутат.

Она отметила, что почти за все данные, за исключением статистических, отвечает один орган – это Минцифры.



"Министерство обеспечивает техническое и содержательное сопровождение, осуществляет защиту и безопасность данных, но мы видим, что качество данных, которые производят госорганы, оставляет желать лучшего. Данным законопроектом предусматривается, что за качество данных будет отвечать Бюро национальной статистики как внешний орган, который является частью Агентства по стратегическому планированию", – отметила она.

Второй момент, на котором депутат остановилась, это оценка достоверности качества.

"Раз появляется госорган, который будет отвечать за качество, то, соответственно, в законопроекте закладываются механизмы оценки достоверности качества данных административных источников. Усиливается роль data-контролеров на уровне Бюро национальной статистики. Дополнительными функциями наделяются те люди, которые отвечают за качество данных в госорганах", – продолжила Екатерина Смышляева.

Руководитель Бюро национальной статистики АСПиР Максат Турлубаев отметил, что сейчас данные предоставляют сами респонденты – хозяйственные субъекты.

"Мы эти данные получаем, просто обрабатываем и публикуем. Согласно закону, если данные не предоставляют или недостоверно предоставляют, то за это предусмотрена административная ответственность самих респондентов. К сожалению, мы не всегда можем их перепроверить. Они к нам поступают в оперативном порядке, быстро их приходится обрабатывать и уже по требованию наших пользователей публиковать", – завил он.

По его словам, в законопроекте планируется ввести новое понятие по использованию альтернативных источников.

"Это позволит нам проводить анализ и сверку представленных данных с другими, которые находятся в различных базах. Например, у частных поставщиков, банков второго уровня. Возможно, у Комитета госдоходов есть электронные счета-фактуры по объемам выполненных работ. Мы готовы с этими данными сверяться и выявлять искаженные. За непредоставление будем привлекать к ответственности", – дополнил спикер.

Ранее сообщалось, что сотрудники Бюро национальной статистики во время профилактического контроля в Улытауской области выявили расхождения в предоставляемых административных данных по поголовью скота с фактическими показателями.