Трое иностранцев пытались проникнуть в Алматы по фальшивым паспортам

15-16 января в Международном аэропорту Алматы при прохождении пограничного контроля задержали троих иностранцев. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

Как отмечено в распространяемом сообщении за 17 января 2024 года, злоумышленники предъявили поддельные французские и греческие документы.

"Дополнительная проверка с помощью специальных технических средств подтвердила недействительность предъявленных документов. Фальшивые паспорта изъяли". Пресс-служба КНБ РК

Также сказано, что в отношении двух лиц начали досудебное расследование, одного из иностранцев депортировали.

Всего, по данным комитета, с начала 2024 года пограничники на различных государственных пунктах пропуска пресекли 18 случаев использования недействительных и заграничных паспортов.

За использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в КНБ.

15 января 2024 сообщалось, что пассажир пытался провезти через международный аэропорт Астаны 160 тысяч долларов (более 72 миллионов тенге). Его задержали.