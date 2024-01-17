Трое иностранцев пытались проникнуть в Алматы по фальшивым паспортам
Фото: пресс-служба КНБ РК
15-16 января в Международном аэропорту Алматы при прохождении пограничного контроля задержали троих иностранцев. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.
Как отмечено в распространяемом сообщении за 17 января 2024 года, злоумышленники предъявили поддельные французские и греческие документы.
"Дополнительная проверка с помощью специальных технических средств подтвердила недействительность предъявленных документов. Фальшивые паспорта изъяли".Пресс-служба КНБ РК
Также сказано, что в отношении двух лиц начали досудебное расследование, одного из иностранцев депортировали.
Всего, по данным комитета, с начала 2024 года пограничники на различных государственных пунктах пропуска пресекли 18 случаев использования недействительных и заграничных паспортов.
За использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в КНБ.
15 января 2024 сообщалось, что пассажир пытался провезти через международный аэропорт Астаны 160 тысяч долларов (более 72 миллионов тенге). Его задержали.
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