Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Трое иностранцев пытались проникнуть в Алматы по фальшивым паспортам

Трое иностранцев пытались проникнуть в Алматы по фальшивым паспортам Фото: пресс-служба КНБ РК
15-16 января в Международном аэропорту Алматы при прохождении пограничного контроля задержали троих иностранцев. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

Как отмечено в распространяемом сообщении за 17 января 2024 года, злоумышленники предъявили поддельные французские и греческие документы.

"Дополнительная проверка с помощью специальных технических средств подтвердила недействительность предъявленных документов. Фальшивые паспорта изъяли".Пресс-служба КНБ РК

Также сказано, что в отношении двух лиц начали досудебное расследование, одного из иностранцев депортировали.

Всего, по данным комитета, с начала 2024 года пограничники на различных государственных пунктах пропуска пресекли 18 случаев использования недействительных и заграничных паспортов.

За использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в КНБ.

15 января 2024 сообщалось, что пассажир пытался провезти через международный аэропорт Астаны 160 тысяч долларов (более 72 миллионов тенге). Его задержали.

Читайте также

задержание подозреваемого
Жителя Жамбылской области задержали, когда он выкапывал из-под снега коноплю
Инспекторов "Охотзоопрома" избили в Улытауской области
Инспекторов "Охотзоопрома" избили в Улытауской области
Работник акимата пытался обмануть суд с помощью выдуманного ребенка
Работник акимата пытался перехитрить суд с помощью выдуманного ребенка
Анастасия Московчук
КНБ Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Приятные сюрпризы: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака
Судьба приготовила приятные сюрпризы нескольким знакам зодиака
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: