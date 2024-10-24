Иностранка с поддельным паспортом Казахстана пыталась пересечь границу

В Комитете национальной безопасности Казахстана сегодня, 24 октября 2024 года, рассказали о выявлении поддельных паспортов, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что 12 октября Пограничной службой КНБ в международном аэропорту Астаны задержана иностранная гражданка, пытавшаяся пересечь границу на въезд по поддельному паспорту Республики Казахстан.

"Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер". Пресс-служба КНБ РК

По данным комитета, с начала текущего года пограничниками в пунктах пропуска через государственную границу пресечено 198 фактов использования недействительных и чужих паспортов.

"За нарушения границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность", – проинформировали в Погранслужбе КНБ РК.

11 октября 2024 года стало известно, что в Казахстане утвердили правила дактилоскопической и геномной регистрации.