Впервые за девять лет манул попал в фотоловушку на востоке Казахстана

Хищная кошка прогулялась перед камерой на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что фотоловушки в парке установлены на разных участках. Манул впервые попал в кадр еще в 2015 году.

"Это были первые и единственные кадры, снятые в Арчатинском лесничестве. Шло время, в фотоловушки попадались рыси, снежные барсы, но небольших и грозного вида котов не было. И вот наконец-то манул снова оказался в кадре". Отдел науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского ГНПП

О редком пушистом мануле сообщалось еще в марте 2023 года. Тогда краснокнижная кошка попала в кадр в Национальном парке "Чарынский каньон".

Стоит отметить, что манул изучен довольно плохо из-за скрытного образа жизни и малой плотности популяций.

Внешностью и размерами манул похож на домашнюю кошку, но отличается более коротким массивным туловищем и лапами, а также длинным густым мехом.

Он не приручается, а домашние условия для этих животных оказываются неподходящими.

Повсеместно манул редок, его численность сокращается, местами он находится на грани исчезновения. Охота на манула запрещена практически во всех странах, где он обитает, кроме Монголии.