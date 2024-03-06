Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Впервые за девять лет манул попал в фотоловушку на востоке Казахстана

Впервые за девять лет манул попал в фотоловушку на востоке Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 10:46 Фото: pixabay
Хищная кошка прогулялась перед камерой на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что фотоловушки в парке установлены на разных участках. Манул впервые попал в кадр еще в 2015 году.

"Это были первые и единственные кадры, снятые в Арчатинском лесничестве. Шло время, в фотоловушки попадались рыси, снежные барсы, но небольших и грозного вида котов не было. И вот наконец-то манул снова оказался в кадре".Отдел науки, экологического мониторинга и информации Катон-Карагайского ГНПП

О редком пушистом мануле сообщалось еще в марте 2023 года. Тогда краснокнижная кошка попала в кадр в Национальном парке "Чарынский каньон".

Стоит отметить, что манул изучен довольно плохо из-за скрытного образа жизни и малой плотности популяций.

Внешностью и размерами манул похож на домашнюю кошку, но отличается более коротким массивным туловищем и лапами, а также длинным густым мехом.

Он не приручается, а домашние условия для этих животных оказываются неподходящими.

Повсеместно манул редок, его численность сокращается, местами он находится на грани исчезновения. Охота на манула запрещена практически во всех странах, где он обитает, кроме Монголии.

Читайте также

5 лет Qazaq Oil: трансформация крупнейшей сети АЗС
5 лет Qazaq Oil: трансформация крупнейшей сети АЗС
КНБ: иностранцев с поддельным паспортами задержали в аэропорту Алматы
КНБ: Иностранцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту Алматы
АФМ опубликовал видео задержания фальшивомонетчиков с крупной суммой иностранной валюты
АФМ опубликовало видео задержания фальшивомонетчиков с крупной суммой иностранной валюты
Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Алматинцы снова почувствовали землетрясение
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Сейсмологи и ДЧС опубликовали прогноз сильных землетрясений
Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Мобильные переводы, почему сумма в 255 тысяч вызовет подозрение налоговой
Мобильные переводы: почему сумма в 255 тысяч вызовет подозрение налоговой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: