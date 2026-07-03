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События

Хищения в АПК: Агентство по финмониторингу завершило расследование

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 12:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Департамент АФМ по Алматинской области завершил расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области.

Имея опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования, он выстроил устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.

Организатор использовал подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.

В уполномоченные органы предоставляли фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников.

Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала.

При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах.

"В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге. Часть незаконно полученных субсидий – 491 млн тенге – направлена для проведения операций на фондовом рынке. Для этого на имя его супруги открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний". Пресс-служба АФМ

Кроме того, еще 400 млн тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию "iSolutions Capital" под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем указанные средства поэтапно выводились подозреваемым в наличной форме.

Помимо этого, часть похищенных средств в размере 170 млн тенге подозреваемый расходовал на азартные игры в казино города Конаева.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая четыре квартиры, три автомашины, частный дом и ценные бумаги.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

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Редакция Zakon.kz
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