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Волонтеры СКО поздравили сотрудниц областного центра скорой медицинской помощи

люди, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 13:42 Фото: акимат СКО
В Международный женский день сотрудницы служб экстренного реагирования, включая скорую помощь, вышли на дежурства. Праздничное настроение медикам решили подарить волонтеры.

Активисты поздравляли сотрудниц у жилых домов во время выездов, а также в здании областного центра скорой медицинской помощи.

медики, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 13:42

Фото: акимат СКО

"‎Не ожидала такого поздравления. Это большое счастье, что молодежь в день праздника уделяет такое внимание, спасибо им. Поздравляю всех женщин с Международным женским днем"‎, - рассказала врач-педиатр областного центра скорой медицинской помощи Наталья Стегайло.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 13:42

Фото: акимат СКО

Поздравления в Международный женский день получили свыше 20 сотрудниц областного центра скорой медицинской помощи.

"‎Мы решили собраться вместе и поздравить прекрасных дам. У нас есть цветы, сладости, подготовили песни и пожелания. Спонсоры помогли организовать эту акцию. Выражаем благодарность ТОО "Петропавловская нефтебаза", торговая сеть "Семейный" и студия флористики "Весна""‎, - рассказала руководитель отдела ЦОРИ УВП СКО Анастасия Волкова.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 13:42

Фото: акимат СКО

люди, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 13:42

Фото: акимат СКО

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