Волонтеры СКО поздравили сотрудниц областного центра скорой медицинской помощи

Фото: акимат СКО

В Международный женский день сотрудницы служб экстренного реагирования, включая скорую помощь, вышли на дежурства. Праздничное настроение медикам решили подарить волонтеры.

Активисты поздравляли сотрудниц у жилых домов во время выездов, а также в здании областного центра скорой медицинской помощи. Фото: акимат СКО "‎Не ожидала такого поздравления. Это большое счастье, что молодежь в день праздника уделяет такое внимание, спасибо им. Поздравляю всех женщин с Международным женским днем"‎, - рассказала врач-педиатр областного центра скорой медицинской помощи Наталья Стегайло. Фото: акимат СКО Поздравления в Международный женский день получили свыше 20 сотрудниц областного центра скорой медицинской помощи. "‎Мы решили собраться вместе и поздравить прекрасных дам. У нас есть цветы, сладости, подготовили песни и пожелания. Спонсоры помогли организовать эту акцию. Выражаем благодарность ТОО "Петропавловская нефтебаза", торговая сеть "Семейный" и студия флористики "Весна""‎, - рассказала руководитель отдела ЦОРИ УВП СКО Анастасия Волкова. Фото: акимат СКО Фото: акимат СКО Читайте также На реках в ЗКО взрывают лед для предупреждения паводков

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