Волонтеры СКО поздравили сотрудниц областного центра скорой медицинской помощи
Фото: акимат СКО
В Международный женский день сотрудницы служб экстренного реагирования, включая скорую помощь, вышли на дежурства. Праздничное настроение медикам решили подарить волонтеры.
Активисты поздравляли сотрудниц у жилых домов во время выездов, а также в здании областного центра скорой медицинской помощи.
Фото: акимат СКО
"Не ожидала такого поздравления. Это большое счастье, что молодежь в день праздника уделяет такое внимание, спасибо им. Поздравляю всех женщин с Международным женским днем", - рассказала врач-педиатр областного центра скорой медицинской помощи Наталья Стегайло.
Фото: акимат СКО
Поздравления в Международный женский день получили свыше 20 сотрудниц областного центра скорой медицинской помощи.
"Мы решили собраться вместе и поздравить прекрасных дам. У нас есть цветы, сладости, подготовили песни и пожелания. Спонсоры помогли организовать эту акцию. Выражаем благодарность ТОО "Петропавловская нефтебаза", торговая сеть "Семейный" и студия флористики "Весна"", - рассказала руководитель отдела ЦОРИ УВП СКО Анастасия Волкова.
Фото: акимат СКО
Фото: акимат СКО
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