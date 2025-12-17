В Алматы поэтапно обновят автопарк скорой медицинской помощи

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года сообщил о планах по обновлению автопарка скорой медицинской помощи. По его словам, в ближайшие годы город продолжит закупку новых автомобилей для снижения износа и повышения оперативности экстренных служб, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у акима города, в какие сроки планируется обновление автопарка и какие объемы закупок предусмотрены для повышения оперативности и качества экстренной помощи в Алматы.



Он напомнил, что в День Республики город уже получил пополнение автопарка – тогда были вручены ключи от порядка 50 автомобилей скорой медицинской помощи, и подчеркнул, что эта работа будет последовательно продолжена.

"В следующем году в бюджете предусмотрены средства на приобретение аналогичного количества автомобилей скорой медицинской помощи. Сейчас у нас более 300 автомобилей, износ которых превышает 50%. Как мне докладывал начальник Управления здравоохранения, при формировании бюджета было обосновано, что необходимо дополнительное приобретение еще 50 автомобилей скорой помощи в 2026 году. Мы это предложение поддержали и постепенно, из года в год, будем обновлять автопарк", – дополнил Дархан Сатыбалды.

28 ноября 2025 года стало известно, что в Казахстане увеличат финансирование скорой медпомощи.