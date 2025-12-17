#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы поэтапно обновят автопарк скорой медицинской помощи

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 17:15 Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года сообщил о планах по обновлению автопарка скорой медицинской помощи. По его словам, в ближайшие годы город продолжит закупку новых автомобилей для снижения износа и повышения оперативности экстренных служб, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у акима города, в какие сроки планируется обновление автопарка и какие объемы закупок предусмотрены для повышения оперативности и качества экстренной помощи в Алматы.

Он напомнил, что в День Республики город уже получил пополнение автопарка – тогда были вручены ключи от порядка 50 автомобилей скорой медицинской помощи, и подчеркнул, что эта работа будет последовательно продолжена.

"В следующем году в бюджете предусмотрены средства на приобретение аналогичного количества автомобилей скорой медицинской помощи. Сейчас у нас более 300 автомобилей, износ которых превышает 50%. Как мне докладывал начальник Управления здравоохранения, при формировании бюджета было обосновано, что необходимо дополнительное приобретение еще 50 автомобилей скорой помощи в 2026 году. Мы это предложение поддержали и постепенно, из года в год, будем обновлять автопарк", – дополнил Дархан Сатыбалды.

28 ноября 2025 года стало известно, что в Казахстане увеличат финансирование скорой медпомощи.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
