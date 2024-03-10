На трассе Жезказган – Кызылорда оказана помощь водителям 75 автомобилей

Из-за резкого потепления на автодороге Жезказган – Кызылорда затруднено движение автотранспорта. Как сообщили в Управлении автомобильных дорог и пассажирских перевозок области Улытау, к 12 часам 10 марта всего было отбуксировано 75 автомобилей.

Из них 1 автобус, 10 грузовых автомобилей, 36 микроавтобусов и 28 легковых машин. Всего в этих машинах находилось 350 человек, в том числе 22 ребенка.

Как сообщили в областном акимате, в спасательных работах на данном участке дороги задействованы 4 сотрудника и спецтехника Департамента по чрезвычайным ситуациям, два сотрудника и 1 техника филиала Национальной компании "Казавтожол".

Напомним, что в настоящее время Министерством транспорта РК проводятся конкурсные процедуры по реконструкции участка трассы Жезказган –Кызылорда на территории области Улытау, ремонт дороги начнется в этом году.