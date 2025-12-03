#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Общество

Когда сдадут трассы в сторону Кызылорды и Караганды, рассказал аким области Улытау

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 13:07 Фото: Zakon.kz
Аким области Улытау Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК 3 декабря 2025 года рассказал, когда сдадут в эксплуатацию дороги Кызылорда – Жезказган и Жезказган – Караганда, передает корреспондент Zakon.kz.

Дастан Рыспеков отметил, что жители области очень ждут завершения строительства дороги Кызылорда – Жезказган.

"По территории области проходит 208 км данной трассы. Строительные работы ведутся. 1/4 часть уже покрыта двумя слоями асфальта. Срок реализации: 2025-2027 годы. Есть небольшие отставания по некоторым участкам, но со стороны "КазАвтоЖола" направлены соответствующие уведомления о необходимости ускорения работ", – заверил он.

Автодорога Жезказган – Караганда, по данным акима, будет строиться за счет средств международного финансового института.

"В настоящее время объявлен конкурс и до конца 2025 года будет определен подрядчик. В 2026 году начнется строительство по схеме "под ключ". Строительство будет осуществляться до 2030 года. В этом году выделены средства на средний и текущий ремонт данной дороги", – подчеркнул глава региона.

Ранее сенатор Серик Шайдаров в своем депзапросе указал на ряд проблем в строительстве дороги Кызылорда – Жезказган.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Обрушение фасада в Астане: в чем могут обвинить подозреваемых
13:57, Сегодня
Обрушение фасада в Астане: в чем могут обвинить подозреваемых
Когда дороги в регионе станут удобными, рассказал аким Актюбинской области
13:20, 19 ноября 2025
Когда дороги в регионе станут удобными, рассказал аким Актюбинской области
Соцобъекты на 60 млрд тенге построят в области Улытау за счет спонсоров
18:03, 18 августа 2025
Соцобъекты на 60 млрд тенге построят в области Улытау за счет спонсоров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: