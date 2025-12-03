Когда сдадут трассы в сторону Кызылорды и Караганды, рассказал аким области Улытау

Фото: Zakon.kz

Аким области Улытау Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК 3 декабря 2025 года рассказал, когда сдадут в эксплуатацию дороги Кызылорда – Жезказган и Жезказган – Караганда, передает корреспондент Zakon.kz.

Дастан Рыспеков отметил, что жители области очень ждут завершения строительства дороги Кызылорда – Жезказган. "По территории области проходит 208 км данной трассы. Строительные работы ведутся. 1/4 часть уже покрыта двумя слоями асфальта. Срок реализации: 2025-2027 годы. Есть небольшие отставания по некоторым участкам, но со стороны "КазАвтоЖола" направлены соответствующие уведомления о необходимости ускорения работ", – заверил он. Автодорога Жезказган – Караганда, по данным акима, будет строиться за счет средств международного финансового института. "В настоящее время объявлен конкурс и до конца 2025 года будет определен подрядчик. В 2026 году начнется строительство по схеме "под ключ". Строительство будет осуществляться до 2030 года. В этом году выделены средства на средний и текущий ремонт данной дороги", – подчеркнул глава региона. Ранее сенатор Серик Шайдаров в своем депзапросе указал на ряд проблем в строительстве дороги Кызылорда – Жезказган.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: