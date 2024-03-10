Сильная вспышка произошла на Солнце

В Институте прикладной геофизики сообщили о зафиксированном на Солнце космическом шторме, который длился более получаса, передает Zakon.kz.

По данным исследовательского центра, мощность вспышки составила два балла по пятибалльной шкале.



Этот космический шторм последовал за предыдущим событием, когда в ночь на 9 марта была зафиксирована мощная солнечная вспышка, длительность которой составила 13 минут.

Отметим, что вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури. Ранее казахстанцев предупредили, что после 8 марта ожидаются магнитные бури.

