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Сильнейшая вспышка произошла на Солнце

Сильнейшая вспышка произошла на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 19:20 Фото: pxhere
Российский институт прикладной геофизики (ИПГ) сообщил, что 1 июня на Солнце произошла сильнейшая вспышка самого высокого класса Х, передает Zakon.kz.

Отмечается, что вспышка произошла в 15:03 аст. Ее продолжительность составила 17 минут.

Предыдущая солнечная вспышка класса Х1.4/2В была зафиксирована 29 мая и продолжалась 87 минут. После этого ученые предупредили о приближающейся магнитной буре, которая ожидается на Земле с 31 мая по 1 июня. При этом было отмечено, что буря не будет экстремальной.

По данным мониторинга космической погоды, магнитное возмущение на Земле в настоящее время не достигло даже самого слабого уровня G1.

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