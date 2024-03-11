Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 08:03 Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев 11 марта поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман. Месяц Рамазан призывает к духовному очищению, помощи нуждающимся, благотворительности, способствуя тем самым продвижению общечеловеческих идеалов.

 "Страна, в которой чтут свои религиозные и культурные традиции, царят мир и согласие, преодолеет любые вызовы. Уверен, что, сохраняя гармонию и взаимопонимание, наш народ будет неуклонно следовать по пути прогресса. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов! Ораза қабыл болсын!" – говорится в поздравлении президента.

Ранее с Рамазаном казахстанцев поздравил Верховный муфтий.


Читайте также

Казахстанцев поздравили с началом священного месяца Рамазан
Казахстанцев поздравили с началом Рамазана
Сильная вспышка произошла на Солнце
Сильная вспышка произошла на Солнце
Талые воды затопили дома в селе Алматинской области
Талые воды затопили дома в селе Алматинской области
Елена Вебер
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области
Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области
Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза
Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза
На трассе Алматы-Бишкек образовались гигантские пробки
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: