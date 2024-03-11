Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 11 марта поздравил соотечественников с началом священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в дни священного поста Ораза в обществе на первый план выходят такие непреходящие ценности, как доброта и честность, милосердие и сострадание. Это время, когда ярко проявляются единство и солидарность мусульман. Месяц Рамазан призывает к духовному очищению, помощи нуждающимся, благотворительности, способствуя тем самым продвижению общечеловеческих идеалов.

"Страна, в которой чтут свои религиозные и культурные традиции, царят мир и согласие, преодолеет любые вызовы. Уверен, что, сохраняя гармонию и взаимопонимание, наш народ будет неуклонно следовать по пути прогресса. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов! Ораза қабыл болсын!" – говорится в поздравлении президента.

Ранее с Рамазаном казахстанцев поздравил Верховный муфтий.



