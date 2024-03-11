Налоговик из Косшы вызывал плательщиков для декларации и оформлял на них кредиты

Сотрудник налоговой из города Косшы Акмолинской области оформлял кредиты на простых граждан, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Акмолинской области раскрыла детали произошедшего.

"Сотрудник налогового органа вызывал простых граждан под предлогом сдачи декларации, где в ходе встречи, получив их персональные данные и биометрические данные на камеру телефона (идентификация человека), оформлял на них онлайн микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета", – говорится в сообщении ведомства за 11 марта 2024 года.

Мошенника привлекли к уголовной ответственности по статье 190 (мошенничество) УК РК.

"Прокуратура области призывает граждан тщательно перепроверять всю информацию и критически относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций в онлайн-режиме". Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

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