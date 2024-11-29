Полицейские раскрыли преступную группу, которая обманом оформляла кредиты на казахстанцев

26 ноября в Акмолинской области сотрудники полиции задержали участников преступной группы, которые обманным путем оформляли кредиты на казахстанцев в различных банках, сообщает Zakon.kz.

Задержали их сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в городах Кокшетау и Алматы.

"Всего оперативники поместили в ИВС пятерых членов преступной группировки, а число пострадавших исчисляется десятками. По информации оперативников, в течение нескольких месяцев четверо акмолинцев и житель Алматы находили людей, в основном из сельской местности, и обманом оформляли на их имя крупные кредиты". Пресс-служба МВД РК

Кроме того, фигуранты пользовались доверием граждан и вывозили потерпевших в Алматы, удерживая их под предлогом обещанного быстрого заработка.

На сегодняшний день по делу признаны потерпевшими семь человек, однако, по словам полицейских, точное число жертв еще устанавливается.

Во время обыска правоохранители изъяли деньги, травматическое и холодное оружие, а также мобильные телефоны, флешкарты и банковские договоры.





"По факту мошенничества, совершенного в составе организованной преступной группы, проводится досудебное расследование. Все пятеро фигурантов водворены в ИВС. В рамках расследования сотрудниками полиции устанавливается количество потерпевших граждан и общая сумма ущерба", – заявили полицейские.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана заявили о ликвидации организованной преступной группы, производившей и сбывавшей синтетические наркотики.