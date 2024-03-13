59 сотрудников спецЦОНов и госорганов подозревают в автомобильном мошенничестве

В Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали о продолжающихся массовых фактах завоза в страну старых грузовиков и автобусов по поддельным документам. В причастности к этому подозревают сотрудников спецЦОНов и госорганов, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане большинство транспортных средств все еще работают на дизельном топливе и уровень загрязнения воздуха растет, и, как напомнили в агентстве, для обеспечения экологической безопасности государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста транспортного средства:

"Если авто старше пяти лет, то необходимо заплатить 2500 МРП, а если нет и двух лет, сбор сократится до 0,25 МРП".

"Отдельные недобросовестные граждане пытаются ввезти в страну старые и небезопасные грузовые автомобили, автобусы по поддельным документам, заменяя год выпуска. Только по выявленным фактам за 2022-2023 годы начато 23 досудебных расследования, где предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 млрд тенге. Проверяется причастность 59 должностных лиц спецЦОН и работников госорганов", – говорится в сообщении АФМ РК, распространенном 13 марта 2024 года.

Как отмечается, установлены основные схемы незаконной первичной регистрации транспортных средств.

"Организаторы мошеннических схем осуществляли постановку на учет автотранспорта, предоставляя в спецЦОН поддельные квитанции с измененной датой выпуска, с целью уплаты минимальной ставки первичного сбора. В некоторых случаях регистрация (ранее 2016 года выпуска) проводилась в онлайн-режиме через портал egov, как приобретенное от официального дилера, с использованием фиктивных документов и оплатой сборов как за новые ТС". Пресс-служба АФМ РК

Также сообщается, что имеют место факты, когда выдавалось удостоверение международного автомобильного перевозчика, при наличии которого постановка на первичный учет производится без уплаты первичного сбора.

"В отдельных случаях регистрация осуществлялась с подделкой всего пакета документов на транспортные средства, ввезенные контрабандным путем". Пресс-служба АФМ РК

Проведенный агентством анализ показал, что первичная регистрация транспортных средств производилась работниками спецЦОН путем "ручного" внесения недостоверных данных о категории авто в интегрированную информационную систему.

Для исключения дальнейшей незаконной регистрации автотранспортных средств мошенническим путем по всей стране агентством приняты меры по исключению возможности внесения данных о регистрации в ручном режиме, в обход информационных систем.

"Совместно с НАО "Правительство для граждан" проводится работа по внесению соответствующих изменений и дополнений в Правила деятельности госкорпорации на законодательном уровне", – добавили в пресс-службе АФМ РК.

23 февраля 2024 года стало известно, что бывшего сотрудника ЦОНа Кокшетау подозревают в незаконной регистрации авто из-за рубежа. Подробности здесь.