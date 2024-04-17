Сотрудник спецЦОНа обманул государство на три миллиарда тенге
Как оказалось, с марта по сентябрь 2022 года сотрудник спецЦОНа в Конаеве при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводил заведомо ложную информацию о категориях транспортных средств.
"В результате в госбюджет не поступило 3 млрд 156 млн тенге. Судом в отношении данного лица санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей".Пресс-служба АФМ РК
Также отмечено, что иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ранее в Антикоррупционной службе заявили, что после антикоррупционного мониторинга спецЦОНов поступления в бюджет увеличились с 10,6 млрд до 91,3 миллиарда тенге.