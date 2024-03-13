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В Алматинской области приостановлена работа шахты на месторождении "Туйык"

В Алматинской области приостановлена работа шахты на месторождении &quot;Туйык&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 11:19 Фото: pxhere
В Алматинской области в деятельности месторождения "Туйык" выявлены факты нарушения норм промышленной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению областной прокуратуры за 13 марта 2024 года, после трагических событий в Карагандинской и Павлодарской областях были проведены проверки на месторождениях в других областях.

"В результате выявлен факт нарушения норм промышленной безопасности при проведении горных работ в штольне (шахте) свинцового месторождения "Туйык" в Кегенском районе".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Отмечено, что в ходе обследования установлены факты деформации и повреждения укреплений сводов штольни, зависание кусков горной массы по кровле и бортам, а также отклонение от проектной документации и отсутствие паспортов крепежного материала и иной исполнительской документации.

"Выявленные нарушения создавали реальную угрозу обрушения, что могло повлечь необратимые последствия для жизни и здоровья 25 горняков".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

В этой связи при координации прокуратуры Департаментом промышленной безопасности в отношении недропользователя возбуждено административное производство по 298 КоАП РК ("Нарушение правил по безопасному ведению работ") и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

"Чтобы избежать негативных последствий, деятельность шахты приостановлена до устранения выявленных нарушений", – заключили в ведомстве.

В конце 2023 года корреспондент Zakon.kz выяснил, что за годы независимости 183 горнорабочих погибли от утечек и взрывов метана. Также рабочие продолжают гибнуть под завалами шахт, в пожарах, от несчастных случаев. Как правило, комиссиями выясняются причины трагедий, но их количество все равно не уменьшается.

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